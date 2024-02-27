Макрон анонсировал дебаты и голосование в парламенте по гарантиям безопасности Украине

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  101438 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  111636 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  114151 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  136242 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  152114 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  150610 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  152723 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  146504 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  136640 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150781 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Макрон анонсировал дебаты и голосование в парламенте по гарантиям безопасности Украине

Макрон анонсировал дебаты и голосование в парламенте по гарантиям безопасности Украине

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 14:11  •  13116 просмотра

Read in English

Макрон попросил французское правительство провести дебаты и голосование в парламенте по двустороннему соглашению о безопасности, подписанному с Украиной 16 февраля, чтобы гарантировать долгосрочную военную и гражданскую поддержку.

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил правительство сделать заявление в парламенте "по двустороннему соглашению о безопасности, заключенному с Украиной" 16 февраля. Макрон поддерживает проведение дебатов и голосование на тему договора с Киевом.

Об этом сообщает Le Monde, передает УНН.

Контекст

В пятницу, 16 февраля, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности, призванное гарантировать долгосрочную гражданскую и военную поддержку Украины.

Сегодня Эммануэль Макрон попросил правительство сделать "заявление в парламенте" по поводу "двустороннего соглашения о безопасности, заключенного с Украиной 16 февраля 2024 года, и ситуации на Украине, после чего провести дебаты и голосование".

Дополнение

Глава социалистического списка на европейских выборах Рафаэль Глюксманн, который придерживается очень жесткой линии в отношении кремлевского диктатора владимира путина, призвал во вторник Эммануэля Макрона "значительно увеличить военную помощь Украине", чтобы "избежать тотальной войны".

Именно к тому, чтобы никогда не отправлять войска на фронт, я уже два года призываю масштабно увеличить военную помощь Украине

 - написал в сети X глава партии Place Publique.

Украинцы сегодня имеют жизненную потребность в боеприпасах, снарядах, ракетах, самолетах

- сказал он, сожалея, что Франция "на два года отстает в поддержке Украины".

"Военная экономика", к которой он призывает, "именно предназначена для того, чтобы избежать тотальной войны", добавил Глюксманн.

Напомним

Макрон объявил о создании коалиции для предоставления Украине дальнобойного вооружения после того, как провел в Париже конференцию в поддержку Украины.

Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы России в войне.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину, заявив, что нет консенсуса по этому вопросу.

"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину27 февраля 2024, 12:39 • 18236 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ВойнаПолитика
Макрон анонсував дебати і голосування в парламенті щодо гарантій безпеки Україні
Macron announces debate and parliamentary vote on security guarantees for Ukraine
Новости по теме

Макрон анонсировал дебаты и голосование в парламенте по гарантиям безопасности Украине

Макрон попросил французское правительство провести дебаты и голосование в парламенте по двустороннему соглашению о безопасности, подписанному с Украиной 16 февраля, чтобы гарантировать долгосрочную военную и гражданскую поддержку.

Война •   •  13116 просмотра
Макрон анонсировал дебаты и голосование в парламенте по гарантиям безопасности Украине

ВСУ отошли от небольших сел Степное и Северное под Авдеевкой - представитель ОСУВ "Таврия"

Украинские войска отошли от двух небольших сел вблизи Авдеевки, сообщил Дмитрий Лиховий.

Война •   •  12571 просмотра
ВСУ отошли от небольших сел Степное и Северное под Авдеевкой - представитель ОСУВ "Таврия"

Литва угрожает, что НАТО "нейтрализует" калининград в случае агрессии со стороны с рф

Посол Литвы заявил, что если россия решится бросить вызов НАТО, то войска Альянса, прежде всего, нейтрализуют российский калининград.

Политика •   •  12431 просмотра
Литва угрожает, что НАТО "нейтрализует" калининград в случае агрессии со стороны с рф

Четыре года Эстония будет выделять 0,25% ВВП ежегодно на военную поддержку Украины - Каллас

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония будет выделять 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины в течение четырех лет.

Война •   •  12079 просмотра
Четыре года Эстония будет выделять 0,25% ВВП ежегодно на военную поддержку Украины - Каллас

ВСУ стабилизировали линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев - Тарнавский

Украинские войска стабилизировали линию обороны на Авдеевском направлении в районе Тоненького, Орловки и Бердичев. россияне неудачно попытались наступать в районах Новомихайловки и Роботино.

Война •   •  11704 просмотра
ВСУ стабилизировали линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичев - Тарнавский

ВСУ сбили еще один Су-34 - Олещук

Сегодня ВСУ сбили еще один российский истребитель Су-34 на востоке Украины.

Война •   •  12046 просмотра
ВСУ сбили еще один Су-34 - Олещук

Глава Минфина США призвала найти способ передать Украине российские замороженные активы

Министр финансов США призвала финансовых лидеров G20 найти способ передать замороженные российские активы на сумму 300 миллиардов долларов Украине для укрепления ее обороны и восстановления после войны.

Экономика •   •  13437 просмотра
Глава Минфина США призвала найти способ передать Украине российские замороженные активы

Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Президент Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить Формулу мира и возвращение заключенных и депортированных лиц.

Политика •   •  14341 просмотра
Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

162 тыс. пакетов семян для семей: стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння"

Стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння".

Общество •   •  15797 просмотра
162 тыс. пакетов семян для семей: стартовала ежегодная благотворительная акция "Посій насіння"

Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста среди водителей

Украинские чиновники подчеркнули, что Украина выполнила свои договоренности по недопущению блокирования польскими перевозчиками и работает с польскими властями над тем, чтобы перевозчики не возобновляли протесты на границе.

Экономика •   •  16835 просмотра
Украина выполнила все условия перевозчиков: Мининфраструктуры призвало Польшу не допустить новых акций протеста среди водителей