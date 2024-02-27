Макрон анонсировал дебаты и голосование в парламенте по гарантиям безопасности Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил правительство сделать заявление в парламенте "по двустороннему соглашению о безопасности, заключенному с Украиной" 16 февраля. Макрон поддерживает проведение дебатов и голосование на тему договора с Киевом.

Об этом сообщает Le Monde, передает УНН.

Контекст

В пятницу, 16 февраля, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности, призванное гарантировать долгосрочную гражданскую и военную поддержку Украины.

Сегодня Эммануэль Макрон попросил правительство сделать "заявление в парламенте" по поводу "двустороннего соглашения о безопасности, заключенного с Украиной 16 февраля 2024 года, и ситуации на Украине, после чего провести дебаты и голосование".

Дополнение

Глава социалистического списка на европейских выборах Рафаэль Глюксманн, который придерживается очень жесткой линии в отношении кремлевского диктатора владимира путина, призвал во вторник Эммануэля Макрона "значительно увеличить военную помощь Украине", чтобы "избежать тотальной войны".

Именно к тому, чтобы никогда не отправлять войска на фронт, я уже два года призываю масштабно увеличить военную помощь Украине - написал в сети X глава партии Place Publique.

Украинцы сегодня имеют жизненную потребность в боеприпасах, снарядах, ракетах, самолетах - сказал он, сожалея, что Франция "на два года отстает в поддержке Украины".

"Военная экономика", к которой он призывает, "именно предназначена для того, чтобы избежать тотальной войны", добавил Глюксманн.

Напомним

Макрон объявил о создании коалиции для предоставления Украине дальнобойного вооружения после того, как провел в Париже конференцию в поддержку Украины.

Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы России в войне.

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину, заявив, что нет консенсуса по этому вопросу.

"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину