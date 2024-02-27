Макрон анонсировал дебаты и голосование в парламенте по гарантиям безопасности Украине
Киев • УНН
Макрон попросил французское правительство провести дебаты и голосование в парламенте по двустороннему соглашению о безопасности, подписанному с Украиной 16 февраля, чтобы гарантировать долгосрочную военную и гражданскую поддержку.
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил правительство сделать заявление в парламенте "по двустороннему соглашению о безопасности, заключенному с Украиной" 16 февраля. Макрон поддерживает проведение дебатов и голосование на тему договора с Киевом.
Об этом сообщает Le Monde, передает УНН.
Контекст
В пятницу, 16 февраля, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский подписали двустороннее соглашение о безопасности, призванное гарантировать долгосрочную гражданскую и военную поддержку Украины.
Сегодня Эммануэль Макрон попросил правительство сделать "заявление в парламенте" по поводу "двустороннего соглашения о безопасности, заключенного с Украиной 16 февраля 2024 года, и ситуации на Украине, после чего провести дебаты и голосование".
Дополнение
Глава социалистического списка на европейских выборах Рафаэль Глюксманн, который придерживается очень жесткой линии в отношении кремлевского диктатора владимира путина, призвал во вторник Эммануэля Макрона "значительно увеличить военную помощь Украине", чтобы "избежать тотальной войны".
Именно к тому, чтобы никогда не отправлять войска на фронт, я уже два года призываю масштабно увеличить военную помощь Украине
Украинцы сегодня имеют жизненную потребность в боеприпасах, снарядах, ракетах, самолетах
"Военная экономика", к которой он призывает, "именно предназначена для того, чтобы избежать тотальной войны", добавил Глюксманн.
Напомним
Макрон объявил о создании коалиции для предоставления Украине дальнобойного вооружения после того, как провел в Париже конференцию в поддержку Украины.
Макрон заявил, что, хотя пока нет планов отправки западных войск в Украину, это нельзя исключать, чтобы не допустить победы России в войне.
Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину, заявив, что нет консенсуса по этому вопросу.
"Никаких солдат на украинской земле": Шольц отверг соображения Макрона о возможности отправки войск в Украину27 февраля 2024, 12:39 • 18236 просмотров
Макрон анонсировал дебаты и голосование в парламенте по гарантиям безопасности Украине
Макрон попросил французское правительство провести дебаты и голосование в парламенте по двустороннему соглашению о безопасности, подписанному с Украиной 16 февраля, чтобы гарантировать долгосрочную военную и гражданскую поддержку.
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