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Макрон анонсував дебати і голосування в парламенті щодо гарантій безпеки Україні

Київ • УНН

 • 25929 перегляди

Макрон попросив французький уряд провести дебати і голосування в парламенті щодо двосторонньої угоди про безпеку, підписаної з Україною 16 лютого, щоб гарантувати довгострокову військову і цивільну підтримку.

Макрон анонсував дебати і голосування в парламенті щодо гарантій безпеки Україні

Президент Франції Еммануель Макрон попросив уряд зробити заяву в парламенті "щодо двосторонньої угоди про безпеку, укладеної з Україною" 16 лютого. Макрон підтримує проведення дебатів і голосування на тему договору з Києвом.

Про це повідомляє Le Monde, передає УНН.

Контекст

У п'ятницю, 16 лютого, в Парижі президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підписали двосторонню угоду про безпеку, покликану гарантувати довгострокову цивільну і військову підтримку України.

Сьогодні Еммануель Макрон попросив уряд зробити "заяву в парламенті" з приводу "двосторонньої угоди про безпеку, укладеної з Україною 16 лютого 2024 року, і ситуації в Україні, після чого провести дебати і голосування".

Доповнення

Глава соціалістичного списку на європейських виборах Рафаель Глюксманн, який дотримується дуже жорсткої лінії щодо кремлівського диктатора володимира путіна, закликав у вівторок Еммануеля Макрона "значно збільшити військову допомогу Україні", щоб "уникнути тотальної війни".

Саме до того, щоб ніколи не відправляти війська на фронт, я вже два роки закликаю масштабно збільшити військову допомогу Україні

 - написав у мережі X голова партії Place Publique.

Українці сьогодні мають життєву потребу в боєприпасах, снарядах, ракетах, літаках

- сказав він, шкодуючи, що Франція "на два роки відстає в підтримці України".

"Військова економіка", до якої він закликає, "саме призначена для того, щоб уникнути тотальної війни", додав Глюксманн.

Нагадаємо

Макрон оголосив про створення коаліції для надання Україні далекобійного озброєння після того, як провів у Парижі конференцію на підтримку України.

Макрон заявив, що, хоча поки що немає планів відправки західних військ в Україну, це не можна виключати, щоб не допустити перемоги Росії у війні.

Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг відреагував на слова президента Франції Еммануеля Макрона про те, що не варто виключати відправлення західних військ до України, заявивши, що немає консенсусу з цього питання.

"Жодних солдатів на українській землі": Шольц відкинув міркування Макрона щодо можливості відправки військ в Україну27.02.2024, 14:39 • 26775 переглядiв

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