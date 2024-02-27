США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых задач - представитель Белого дома

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  112048 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  129559 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  126538 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  147175 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  162518 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  156732 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  155869 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  148425 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  138175 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150990 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых задач - представитель Белого дома

США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых задач - представитель Белого дома

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 21:13  •  13609 просмотра

Read in English

США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых миссий, заявил спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности.

Американских войск в Украине не будет. Об этом во время выступления перед журналистами заявил спикер по национальной безопасности США Джон Кирби. Его слова цитирует Reuters, передает УНН.

Ну, это суверенное решение, которое каждый союзник по НАТО должен был бы принять для себя. Вы слышали, как генеральный секретарь (НАТО) (Йенс) Столтенберг сам сказал, что он не имел планов или намерений, в частности под эгидой НАТО, вводить войска И Президент Байден четко дал понять, еще в начале этого конфликта, что американских войск, которые бы выполняли боевые действия, на территории Украины не будет.

- заявил Кирби.

Детали

Кирби также отрицает, что США могли участвовать в войне не боевого характера. Кирби сказал, что единственный американский военный персонал, который сейчас находится на месте, является частью офиса атташе по вопросам обороны посольства и "выполняет важную работу с точки зрения помощи нам в подотчетности оружия и систем, которые предоставляются Украине".

Нет. Единственный военнослужащий США, который находится в Украине, связан с посольством как часть офиса атташе по вопросам обороны, и они выполняют важную работу с точки зрения помощи нам в подотчетности оружия и систем, которые предоставляются Украине. 

- добавил Джон Кирби.

Контекст

Накануне в Париже состоялась встреча лидеров европейских стран, на которой Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, что западные союзники должны быть готовы к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы, и что нужно больше усилий, чтобы помочь Украине финансово и военно противостоять агрессору.  В частности, прозвучал и тезис о предоставлении Украине европейских солдат.

Союзники по НАТО Германия, Великобритания, Италия, Испания, Польша и Чехия сделали официальные заявления и дистанцировались от идеи Макрона о предоставлении военных.

НАТО не планирует отправлять войска в Украину - Столтенберг27 февраля 2024, 10:39 • 26170 просмотров

Позже министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн попытался объяснить комментарии Макрона, заявив, что Париж может отправить войска в Украину для конкретных нужд, но не для участия в войне против России.

В кремле тем временем заявили, что такой шаг сделает прямой конфликт между НАТО и Россией "неизбежным".

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаПолитика
belii-domБелый дом
reutersReuters
natoNATO
dzhon-kirbi-admiralДжон Кирби
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
parizhПариж
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
italiyaИталия
ispaniyaИспания
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
germaniyaГермания
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша
США не відправлятимуть війська в Україну, навіть для небойових завдань - речник Білого дому
US won't send troops to Ukraine, even for non-combat missions - White House spokesman
Новости по теме

США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых задач - представитель Белого дома

США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых миссий, заявил спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности.

Война •   •  13609 просмотра
США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых задач - представитель Белого дома

В Британии разоблачили сеть российских шпионов, все родом из Болгарии

Шестому лицу было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу России по делу, в котором пятеро болгар уже были задержаны за получение секретных британских документов.

Криминал и ЧП •   •  10207 просмотра
В Британии разоблачили сеть российских шпионов, все родом из Болгарии

Сумщина: армейцы рф выпустили по региону почти три сотни снарядов, есть погибшие и раненые

За сутки российские оккупанты 59 раз обстреляли 13 громад Сумской области, зафиксировав почти 300 взрывов. Есть погибшие и раненые

Война •   •  14364 просмотра
Сумщина: армейцы рф выпустили по региону почти три сотни снарядов, есть погибшие и раненые

В Одессе взрывы, враг атакует город

В Одессе прогремели взрывы во время вражеских обстрелов города.

Война •   •  15285 просмотра
В Одессе взрывы, враг атакует город

США не будут отправлять войска в Украину – Белый дом

США не будут отправлять войска в Украину, зато предоставят военную помощь, чтобы помочь украинским войскам защититься от России.

Война •   •  16490 просмотра
США не будут отправлять войска в Украину – Белый дом

Россияне обстреляли Кураховскую громаду, один человек погиб, пятеро ранены

В результате обстрела российской артиллерией частного предприятия в Кураховке Донецкой области один человек погиб, еще пятеро получили ранения.

Война •   •  17140 просмотра
Россияне обстреляли Кураховскую громаду, один человек погиб, пятеро ранены

Европейские лидеры заявили, что не планируют отправлять войска в Украину

Европейские лидеры заявляют, что не планируют вводить сухопутные войска в Украину.

Война •   •  17808 просмотра
Европейские лидеры заявили, что не планируют отправлять войска в Украину

В Белом Доме подытожили результаты встречи в Овальном кабинете

Президент Байден подчеркнул настоятельную необходимость продолжения поддержки Конгрессом Украины против российского вторжения и принятия двухпартийного дополнительного законопроекта о национальной безопасности для финансирования обороны и гуманитарной помощи парнерам, и Украине в частности.

Политика •   •  17265 просмотра
В Белом Доме подытожили результаты встречи в Овальном кабинете

Байден и Джонсон провели "интенсивные" переговоры по Украине: что известно о встрече в Овальном кабинете

Байден и сенатор-республиканец Рон Джонсон провели интенсивную встречу в Белом доме, чтобы обсудить финансирование правительства и дальнейшую военную помощь Украине до истечения срока принятия законопроекта о расходах.

Война •   •  27818 просмотра
Байден и Джонсон провели "интенсивные" переговоры по Украине: что известно о встрече в Овальном кабинете

еОселя: 7600 квартир и 6 частных домов приобретены по программе льготной ипотеки

На прошлой неделе 193 украинца получили жилищные кредиты по программе "е-дом", из них 104 военнослужащих и силовики, 13 учителей, 17 врачей и 3 ученых получили кредиты под 3%, а 50 украинцев без жилья, 4 ВПЛ и 2 ветерана получили кредиты под 7%.

Экономика •   •  23424 просмотра
еОселя: 7600 квартир и 6 частных домов приобретены по программе льготной ипотеки