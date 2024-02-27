США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых задач - представитель Белого дома
Киев • УНН
США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых миссий, заявил спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности.
Американских войск в Украине не будет. Об этом во время выступления перед журналистами заявил спикер по национальной безопасности США Джон Кирби. Его слова цитирует Reuters, передает УНН.
Ну, это суверенное решение, которое каждый союзник по НАТО должен был бы принять для себя. Вы слышали, как генеральный секретарь (НАТО) (Йенс) Столтенберг сам сказал, что он не имел планов или намерений, в частности под эгидой НАТО, вводить войска И Президент Байден четко дал понять, еще в начале этого конфликта, что американских войск, которые бы выполняли боевые действия, на территории Украины не будет.
Детали
Кирби также отрицает, что США могли участвовать в войне не боевого характера. Кирби сказал, что единственный американский военный персонал, который сейчас находится на месте, является частью офиса атташе по вопросам обороны посольства и "выполняет важную работу с точки зрения помощи нам в подотчетности оружия и систем, которые предоставляются Украине".
Нет. Единственный военнослужащий США, который находится в Украине, связан с посольством как часть офиса атташе по вопросам обороны, и они выполняют важную работу с точки зрения помощи нам в подотчетности оружия и систем, которые предоставляются Украине.
Контекст
Накануне в Париже состоялась встреча лидеров европейских стран, на которой Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление, что западные союзники должны быть готовы к возможному нападению со стороны России в ближайшие годы, и что нужно больше усилий, чтобы помочь Украине финансово и военно противостоять агрессору. В частности, прозвучал и тезис о предоставлении Украине европейских солдат.
Союзники по НАТО Германия, Великобритания, Италия, Испания, Польша и Чехия сделали официальные заявления и дистанцировались от идеи Макрона о предоставлении военных.
НАТО не планирует отправлять войска в Украину - Столтенберг27 февраля 2024, 10:39 • 26170 просмотров
Позже министр иностранных дел Франции Стефан Сежурн попытался объяснить комментарии Макрона, заявив, что Париж может отправить войска в Украину для конкретных нужд, но не для участия в войне против России.
В кремле тем временем заявили, что такой шаг сделает прямой конфликт между НАТО и Россией "неизбежным".
США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых задач - представитель Белого дома
США не будут отправлять войска в Украину, даже для небоевых миссий, заявил спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности.
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