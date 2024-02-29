"Все" на столе, чтобы помочь Украине победить путина - премьер Эстонии о заявлении Макрона о западных войсках
Киев • УНН
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры должны обсудить все варианты помощи Украине, не исключая при этом ничего.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры не должны исключать отправку наземных войск в Украину через несколько дней после того, как президент Франции Эммануэль Макрон вызвал бурю, намекнув, что это возможно, пишет УНН.
Детали
Слова Макрона, как оценивает издание, "вызвали негативную реакцию со стороны ряда других союзных правительств, лидеры которых поспешили настоять на том, что войска вводить не будут".
Но Каллас сказала, что лидеры должны обсудить все возможности за закрытыми дверями, в частности то, что еще можно сделать, чтобы помочь Украине.
Я думаю, что это также сигналы, которые мы посылаем россии, что мы не исключаем разные вещи. Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла, а россия проиграла эту войну
В то время как большинство других стран ЕС исключили отправку войск в Украину, в том числе таких крупных игроков, как Германия, Великобритания и США, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в среду, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон, добавив, что "ничего нельзя забирать со стола, ни один вариант не может быть отвергнут".
Глава МИД Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: инициатива достойна внимания28 февраля 2024, 11:49 • 23568 просмотров
Также Каллас сказала, что взгляды потенциального кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа дали европейским странам еще больше оснований увеличить свои расходы на оборону - что, по ее мнению, им следовало сделать уже давно.
"Каждая страна выбирает своих собственных лидеров, и мы должны работать с теми лидерами, которых эти демократические страны выбирают для себя, - сказала она. - Но мы должны принять во внимание и обдумать то, что он сказал".
Относительно войны в Украине Каллас также заявила, что критика финансовой и военной поддержки Киева со стороны Германии несправедлива.
"Если вы действительно посмотрите на цифры, то, что они дали Украине, я думаю, что несправедливо, что Германию так сильно ругали, потому что они много сделали", - сказала Каллас.
Она также защищала наследие бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, несмотря на критику, что Германия слишком зависела от российских энергоносителей во время ее пребывания у власти.
"Она по-прежнему великий лидер. Я не обязательно соглашаюсь со всей ее политикой, но это не означает, что она не великий лидер", - сказала Каллас.
Дополнение
26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину.
"Все" на столе, чтобы помочь Украине победить путина - премьер Эстонии о заявлении Макрона о западных войсках
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры должны обсудить все варианты помощи Украине, не исключая при этом ничего.
Чтобы предотвратить обход санкций: Литва закрывает еще два пункта пропуска на границе с беларусью
Литва закрывает еще два пункта пропуска на границе с беларусью, чтобы полностью выполнить санкции и предотвратить контрабанду. В том числе ограничивает возможности перейти границу пешком или проехать на велосипеде.
Убийство литовского режиссера в Мариуполе: Литва сообщила первые подозрения за преступления, расследуемые JIT
Прокуратура Литвы сообщила о подозрении трем боевикам "днр" в связи с убийством литовского режиссера-документалиста Мантаса Кведаравичюса в Мариуполе.
Армия рф ударила авиабомбами по поселку на Запорожье: есть погибший
Один человек погиб в селе Юльевка Запорожской области после того, как российские войска нанесли удар управляемыми бомбами по общине.
Возле Киева усиливают оборонительные рубежи - КГВА
Оборона Киева усиливается путем развития и укрепления оборонительных линий вокруг столицы, а также проведения военных учений и улучшения противовоздушной обороны, общественного порядка и гражданской защиты.
Для Запорожья и района сократили комендантский час: что известно
Комендантский час в Запорожье и районе с 1 марта будет длиться с полуночи до 5 утра.
Биатлон: украинка Меркушина завоевала "золото" юниорского ЧМ-2024
Александра Меркушина завоевала первую золотую медаль на юниорском чемпионате мира по биатлону в эстонском Отепя в масс-старте на 60 метров среди женщин.
Украина уверена, что международный трибунал для привлечения руководства России к ответственности за преступление агрессии будет создан
Генеральный прокурор Украины выразил уверенность, что международный трибунал для привлечения к ответственности руководства России за преступление агрессии против Украины будет создан, и что прокуратура уже собирает доказательства для этого дела.
В ГУР заявили, что есть "списки людей", кого рф может привлечь к спецоперации "Майдан-3"
Главное управление разведки Украины имеет списки лиц, с которыми россия может контактировать для распространения пророссийских нарративов и влияния на общественно-политическую ситуацию в Украине.
ПС ВСУ предупредили о ракете на Кривой Рог
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили, что вражеская ракета была выпущена в сторону города Кривой Рог в Днепропетровской области.