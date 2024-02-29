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"Все" на столе, чтобы помочь Украине победить путина - премьер Эстонии о заявлении Макрона о западных войсках

"Все" на столе, чтобы помочь Украине победить путина - премьер Эстонии о заявлении Макрона о западных войсках

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 12:43  •  9176 просмотра

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры должны обсудить все варианты помощи Украине, не исключая при этом ничего.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что западные лидеры не должны исключать отправку наземных войск в Украину через несколько дней после того, как президент Франции Эммануэль Макрон вызвал бурю, намекнув, что это возможно, пишет УНН.

Детали

Слова Макрона, как оценивает издание, "вызвали негативную реакцию со стороны ряда других союзных правительств, лидеры которых поспешили настоять на том, что войска вводить не будут".

Но Каллас сказала, что лидеры должны обсудить все возможности за закрытыми дверями, в частности то, что еще можно сделать, чтобы помочь Украине.

Я думаю, что это также сигналы, которые мы посылаем россии, что мы не исключаем разные вещи. Потому что все страны поняли, что мы должны сделать все, чтобы Украина выиграла, а россия проиграла эту войну

- сказала Каллас в подкасте POLITICO Power Play.

В то время как большинство других стран ЕС исключили отправку войск в Украину, в том числе таких крупных игроков, как Германия, Великобритания и США, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в среду, что он благодарен за дебаты, которые инициировал Макрон, добавив, что "ничего нельзя забирать со стола, ни один вариант не может быть отвергнут".

Глава МИД Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: инициатива достойна внимания28 февраля 2024, 11:49 • 23568 просмотров

Также Каллас сказала, что взгляды потенциального кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа дали европейским странам еще больше оснований увеличить свои расходы на оборону - что, по ее мнению, им следовало сделать уже давно.

"Каждая страна выбирает своих собственных лидеров, и мы должны работать с теми лидерами, которых эти демократические страны выбирают для себя, - сказала она. - Но мы должны принять во внимание и обдумать то, что он сказал".

Относительно войны в Украине Каллас также заявила, что критика финансовой и военной поддержки Киева со стороны Германии несправедлива.

"Если вы действительно посмотрите на цифры, то, что они дали Украине, я думаю, что несправедливо, что Германию так сильно ругали, потому что они много сделали", - сказала Каллас.

Она также защищала наследие бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, несмотря на критику, что Германия слишком зависела от российских энергоносителей во время ее пребывания у власти.

"Она по-прежнему великий лидер. Я не обязательно соглашаюсь со всей ее политикой, но это не означает, что она не великий лидер", - сказала Каллас.

Дополнение

26 февраля во время завершения конференции по вопросам Украины в Париже Макрон заявил, что не стоит исключать отправку западных войск в Украину.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаПолитикаНовости Мира
kaia-kallasКайя Каллас
donald-trampДональд Трамп
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
habrielius-landsberhisГабриэлиус Ландсбергис
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
germaniyaГермания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев
"Усе" на столі, щоб допомогти Україні перемогти путіна - прем'єрка Естонії про заяву Макрона щодо західних військ
‘Everything’ on table to help Ukraine beat Putin - Estonian PM on Macron's statement on Western troops
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"Все" на столе, чтобы помочь Украине победить путина - премьер Эстонии о заявлении Макрона о западных войсках

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