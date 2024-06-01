Країни G7 та ЄС хочуть запровадити обмеження проти банків, які допомагають рф ухилятись від санкцій - Bloomberg
Київ • УНН
Країни G7 і ЄС розглядають можливість посилення обмежень щодо банків, які допомагають рф обходити існуючі санкції. Очікується, що обговорення продовжаться до саміту G7 в червні, де лідери хочуть узгодити комплекс заходів для кращого забезпечення дотримання санкцій
Країни "Групи семи", спільно з ЄС можуть посилити обмеження проти банків, які допомагають росії уникати чинних санкцій. Це питання буде однієї з тем обговорень червневого саміту G7. Про це з посиланням на власні джерела пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що деякі країни "Групи семи" розглядають заходи, спрямовані проти фінансових установ із третіх країн, які використовують СПФС – систему передання фінансових повідомлень центробанку рф, подібну до SWIFT, – для обходу торговельних обмежень.
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Джерела Bloomberg уточнюють, що сьогодні систему СПФС використовують понад 150 іноземних банків у близько 20 країнах – зокрема Білорусі, Вірменії, Казахстані, Китаї та Таджикистані. Використання СПФС у 2023 році було втричі більшим, ніж у 2022-му.
У виданні кажуть, що санкції проти цієї системи запропонувала Європейська комісія. Вона хоче узгодити їх до саміту G7, але кілька країн ЄС виступили проти повної заборони СПФС через побоювання, що такий крок може зашкодити відносинам із третіми країнами.
Доповнення
Існують також і альтернативні варіанти того, як обмежити здатність росії обходити санкції. Одна з таких пропозицій передбачає санкції проти конкретних банків, які допомагають Москві, а також посилення вимог до компаній щодо перевірок їхніх дочірніх компаній і ланцюгів поставок.
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Очікується, що обговорення триватимуть до саміту G7 в Італії, де лідери мають намір узгодити комплекс заходів для кращого забезпечення дотримання санкцій, накладених на росію за її війну проти України.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Габріеліус Ландсбергіс заявив, що новий пакет санкції ЄС проти росії має зменшити можливість бізнесу працювати в обхід вже запроваджених обмежень.
Країни G7 та ЄС хочуть запровадити обмеження проти банків, які допомагають рф ухилятись від санкцій