Новий пакет санкцій ЄС має закрити лазівки для обходу обмежень у співпраці з рф - глава МЗС Литви
Київ • УНН
За словами міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса, новий пакет санкцій ЄС проти рф має на меті закрити лазівки та зменшити можливості бізнесу обходити існуючі обмеження, що робить його сильнішим за попередні санкції.
Новий пакет санкцій ЄС проти росії має зменшити можливість бізнесу працювати в обхід запроваджених обмежень. Про це заявив міністр закордонних справ Габріеліус Ландсбергіс пише LRT, передає УНН.
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За його словами, наразі тривають перемовини щодо змісту 14-го пакета санкцій проти росії. Глава МЗС Литви, впевнений, що це буде "гідний пакет", сильніший, ніж раніше.
Звичайно, для нас один із найважливіших аспектів – це обхід санкцій. Цей пакет закриває низку лазівок, які залишилися або були виявлені в інших пакетах
Водночас він попередив, що переговори між державами ще не завершилися, тому остаточні результати, ще можуть змінитися.
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