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"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известноЭксклюзив
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Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"Эксклюзив
Новый пакет санкций ЕС должен закрыть лазейки для обхода ограничений в сотрудничестве с рф - глава МИД Литвы
По словам министра иностранных дел Литвы Габриелиуса Ландсбергиса, новый пакет санкций ЕС против России имеет целью закрыть лазейки и уменьшить возможности бизнеса обходить существующие ограничения, что делает его сильнее предыдущих санкций.
Из-за мобилизации актеров Черниговский драмтеатр прекратит свою работу на неопределенный срок из-за мобилизации актеров
В связи с мобилизацией 34 сотрудников, включая актеров и технических работников, на военную службу, Черниговский драматический театр прекращает работу на неопределенный срок.
Прорыв военными рф границы в Харьковской области: ГБР начали расследование, уже установлено поминутное развитие событий
российские войска прорвали границу Украины в Харьковской области, что привело к началу досудебного расследования по факту самовольного оставления поля боя и халатности украинских военных.
Готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области: задержаны агенты фсб
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агентурную группу фсб рф, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области и передавала врагу координаты объектов железнодорожной инфраструктуры для возможных ударов с целью срыва движения поездов.
Уже 18 погибших из-за вражеского удара по гипермаркету в Харькове - ОВА
В результате российского удара по харьковскому гипермаркету погибли 18 человек, 48 получили ранения, а 5 до сих пор считаются пропавшими без вести.
В Кропивницком вторые сутки продолжается пожар на городской свалке
Пожар на городской свалке в Кропивницком продолжается уже вторые сутки, над его тушением работают 17 человек личного состава и 4 единицы техники.
Удар рф по гипермаркету в Харькове: увеличилось количество погибших и пострадавших
По обновленным данным Харьковской областной прокуратуры, в результате авиаудара российской авиации по гипермаркету в Харькове погибли 17 человек, 48 получили ранения, а 5 считаются пропавшими без вести.
В Киеве загорелись машины на штрафплощадке: спасатели сообщили детали
Около десяти автомобилей загорелись на киевской штрафплощадке на улице Канальной, пожарные и полиция работают над локализацией пожара.
Раде предлагают расширить полномочия местной власти во время войны
Профильный комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект о расширении полномочий органов местного самоуправления во втором чтении и в целом.
На оккупированных территориях Херсонщины казаки проводят уроки политинформации в школах - Центр сопротивления
На оккупированных территориях Херсонской области российские казаки проводят в школах пропагандистские уроки под названием "политинформация", рассказывая детям о "русском мире" и показывая фильмы, прославляющие россию.