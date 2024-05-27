Новый пакет санкций ЕС должен закрыть лазейки для обхода ограничений в сотрудничестве с рф - глава МИД Литвы

Новый пакет санкций ЕС против россии должен уменьшить возможность бизнеса работать в обход введенных ограничений. Об этом заявил министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис, пишет LRT, передает УНН.

Детали

По его словам, сейчас продолжаются переговоры по содержанию 14-го пакета санкций против России. Глава МИД Литвы, уверен, что это будет "достойный пакет", сильнее, чем раньше.

Конечно, для нас один из важнейших аспектов - это обход санкций. Этот пакет закрывает ряд лазеек, которые остались или были обнаружены в других пакетах - подчеркнул Ландсбергис.

В то же время он предупредил, что переговоры между государствами еще не завершились, поэтому окончательные результаты, еще могут измениться.

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