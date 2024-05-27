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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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shvetsiyaШвеция
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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
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24 мая 2024, 06:14  •  264016 просмотра

Новый пакет санкций ЕС должен закрыть лазейки для обхода ограничений в сотрудничестве с рф - глава МИД Литвы

По словам министра иностранных дел Литвы Габриелиуса Ландсбергиса, новый пакет санкций ЕС против России имеет целью закрыть лазейки и уменьшить возможности бизнеса обходить существующие ограничения, что делает его сильнее предыдущих санкций.

политика •   •  1973 просмотра
Новый пакет санкций ЕС должен закрыть лазейки для обхода ограничений в сотрудничестве с рф - глава МИД Литвы

Из-за мобилизации актеров Черниговский драмтеатр прекратит свою работу на неопределенный срок из-за мобилизации актеров

В связи с мобилизацией 34 сотрудников, включая актеров и технических работников, на военную службу, Черниговский драматический театр прекращает работу на неопределенный срок.

Общество •   •  2266 просмотра
Из-за мобилизации актеров Черниговский драмтеатр прекратит свою работу на неопределенный срок из-за мобилизации актеров

Прорыв военными рф границы в Харьковской области: ГБР начали расследование, уже установлено поминутное развитие событий

российские войска прорвали границу Украины в Харьковской области, что привело к началу досудебного расследования по факту самовольного оставления поля боя и халатности украинских военных.

Война •   •  2011 просмотра
Прорыв военными рф границы в Харьковской области: ГБР начали расследование, уже установлено поминутное развитие событий

Готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области: задержаны агенты фсб

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агентурную группу фсб рф, которая занималась разведывательно-подрывной деятельностью в Одесской области и передавала врагу координаты объектов железнодорожной инфраструктуры для возможных ударов с целью срыва движения поездов.

Война •   •  2790 просмотра
Готовили атаки на железнодорожную инфраструктуру Одесской области: задержаны агенты фсб

Уже 18 погибших из-за вражеского удара по гипермаркету в Харькове - ОВА

В результате российского удара по харьковскому гипермаркету погибли 18 человек, 48 получили ранения, а 5 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Война •   •  2759 просмотра
Уже 18 погибших из-за вражеского удара по гипермаркету в Харькове - ОВА

В Кропивницком вторые сутки продолжается пожар на городской свалке

Пожар на городской свалке в Кропивницком продолжается уже вторые сутки, над его тушением работают 17 человек личного состава и 4 единицы техники.

Общество •   •  4209 просмотра
В Кропивницком вторые сутки продолжается пожар на городской свалке

Удар рф по гипермаркету в Харькове: увеличилось количество погибших и пострадавших

По обновленным данным Харьковской областной прокуратуры, в результате авиаудара российской авиации по гипермаркету в Харькове погибли 17 человек, 48 получили ранения, а 5 считаются пропавшими без вести.

Война •   •  4551 просмотра
Удар рф по гипермаркету в Харькове: увеличилось количество погибших и пострадавших

В Киеве загорелись машины на штрафплощадке: спасатели сообщили детали

Около десяти автомобилей загорелись на киевской штрафплощадке на улице Канальной, пожарные и полиция работают над локализацией пожара.

Киев •   •  4670 просмотра
В Киеве загорелись машины на штрафплощадке: спасатели сообщили детали

Раде предлагают расширить полномочия местной власти во время войны

Профильный комитет рекомендует Верховной Раде принять законопроект о расширении полномочий органов местного самоуправления во втором чтении и в целом.

Война •   •  6466 просмотра
Раде предлагают расширить полномочия местной власти во время войны

На оккупированных территориях Херсонщины казаки проводят уроки политинформации в школах - Центр сопротивления

На оккупированных территориях Херсонской области российские казаки проводят в школах пропагандистские уроки под названием "политинформация", рассказывая детям о "русском мире" и показывая фильмы, прославляющие россию.

Общество •   •  5862 просмотра
На оккупированных территориях Херсонщины казаки проводят уроки политинформации в школах - Центр сопротивления