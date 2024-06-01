Страны G7 и ЕС хотят ввести ограничения против банков, которые помогают рф уклоняться от санкций - Bloomberg

Страны "Группы семи", совместно с ЕС могут ужесточить ограничения против банков, которые помогают России избегать действующих санкций. Этот вопрос будет одной из тем обсуждений июньского саммита G7. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали



Отмечается, что некоторые страны "Группы семи" рассматривают меры, направленные против финансовых учреждений из третьих стран, которые используют СПФС – систему передачи финансовых сообщений центробанку рф, подобную SWIFT, – для обхода торговых ограничений.

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Источники Bloomberg уточняют, что сегодня систему СПФС используют более 150 иностранных банков в около 20 странах – в частности Беларуси, Армении, Казахстане, Китае и Таджикистане. Использование СПАС в 2023 году было втрое больше, чем в 2022-м.

В издании говорят, что санкции против этой системы предложила Европейская комиссия. она хочет согласовать их до саммита G7, но несколько стран ЕС выступили против полного запрета СПАС из-за опасений, что такой шаг может повредить отношениям с третьими странами.

Дополнение

существуют также и альтернативные варианты того, как ограничить способность России обходить санкции. Одно из таких предложений предусматривает санкции против конкретных банков, которые помогают Москве, а также ужесточение требований к компаниям по проверкам их дочерних компаний и цепочек поставок.

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Ожидается, что обсуждения продолжатся до саммита G7 в Италии, где литеры намерены согласовать комплекс мер для лучшего обеспечения соблюдения санкций, наложенных на Россию за ее войну против Украины.

Напомним

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что новый пакет санкции ЕС против России должен уменьшить возможность бизнеса работать в обход уже введенных ограничений.

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