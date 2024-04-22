Новый пакет санкций против россии должен предусматривать ограничения в отношении теневого флота рф - глава МИД Швеции

Швеция считает, что в новый пакет санкций против рф следует внести ограничения против теневого флота танкеров, которые перевозят российскую нефть в обход санкций. Об этом накануне встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге заявил глава МИД Швеции Тобиас Бильстром передает Reuters, пишет УНН.

Детали

По его словам, международное сообщество должно ввести 14 пакет санкций против рф, который будет включать решения по противодействию теневому флоту рф.

Принятие 14-го пакета санкций (против РФ - ред.) является одной из важнейших вещей. Мы позаботимся о том, чтобы мы оба включили запрет на импорт сжиженного природного газа, а также меры по сдерживанию российского теневого флота - заявил Биллстром

В то же время Билльстрем отметил, что еще одним важным вопросом является необходимость того, чтобы военные поставки осуществлялись в Украину непрерывно.

Дополнение

Сейчас обсуждение пакета санкций находится на ранней стадии. Никаких решений по утверждению новых санкционных ограничений на встрече в Люксембурге не планируется.

Напомним

Немецкое издание tagesschau со ссылкой на собственные источники заявило, что ЕС готовит 14-й пакет санкций против россии, включая меры за обход ограничительных мер, а также расширение списка лиц и организаций, чьи активы будут заморожены, с конкретными предложениями.

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