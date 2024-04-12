ЕС утвердил уголовное наказание за нарушение или обход санкций

Европейский Союз утвердил включение в перечень уголовных преступлений помощь в обходе санкций, в частности, запрета на поездки в ЕС, сообщили в пятницу в Совете ЕС, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Совет ЕС принял закон об общеевропейских минимальных правилах для привлечения к ответственности за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах", - сообщили в евроинституции.

"Сейчас определенные действия будут считаться уголовными преступлениями во всех государствах-членах, например, помощь в обходе запрета на поездки, торговля подсанкционными товарами или осуществления запрещенной финансовой деятельности. Подстрекательство, помощь и содействие в этих преступлениях также могут повлечь за собой наказание", - указали в Совете ЕС.

Как отмечается, государства-члены блока должны обеспечить, чтобы за нарушение санкций ЕС были "эффективные и пропорциональные уголовные наказания, которые варьируются в зависимости от правонарушения". "Однако умышленное нарушение санкций должно влечь за собой тюремное заключение как максимальное наказание. Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать", - сообщили в Совете ЕС.

Юридические лица (то есть компании), как указано, также могут быть привлечены к ответственности, "если преступление совершено лицом, занимающим руководящую должность в организации". В таких случаях наказания могут предусматривать лишение прав на предпринимательскую деятельность и аннулирование разрешений и полномочий на осуществление экономической деятельности, отмечается в сообщении.

Сообщается, что директива вступит в силу на двадцатый день после публикации в Официальном журнале ЕС. Государства-члены имеют 12 месяцев на включение положений директивы в свое национальное законодательство.

Дополнение

Еврокомиссия предложила эту директиву в декабре 2022 года, чтобы ограничить обход санкций и усилить правоприменение. В ответ на российскую агрессию против Украины ЕС принял беспрецедентное количество ограничительных мер, чтобы ослабить экономическую базу россии и ограничить ее способность вести войну.