Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакету в рамках плану перемоги - Зеленський
Київ • УНН
Президент України провів нараду щодо військового наповнення плану перемоги. Зеленський заявив про підготовку сильного змісту військового пакету, який може відчутно зміцнити Україну.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо військового наповнення плану перемоги для України, а також заявив про підготовку сильного змісту військового пакету, який може відчутно зміцнити Україну. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Перше. Нарада щодо військового наповнення нашого плану перемоги для України. Разом працював з військовим командуванням, підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакету - саме того, що може відчутно зміцнити Україну згідно із планом перемоги
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