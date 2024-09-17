Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по военному наполнению плана победы для Украины, а также заявил о подготовке сильного содержания военного пакета, который может ощутимо укрепить Украину. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

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Первое. Совещание по военному наполнению нашего плана победы для Украины. Вместе работал с военным командованием, подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета - именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно плану победы - сказал Зеленский.

Напомним,

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился в Киеве с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом, где они обсудили пути ускорения оборонной поддержки Украины.