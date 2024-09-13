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Україна та Литва обговорили пришвидшення оборонної підтримки

Україна та Литва обговорили пришвидшення оборонної підтримки

Київ • УНН

 • 61841 перегляди

Глави МЗС України та Литви зустрілися в Києві для обговорення посилення оборонної допомоги. Литва планує виділяти 0,25% ВВП на оборонні потреби України, починаючи з 2025 року.

Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся в Києві з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом, де вони обговорили шляхи пришвидшення оборонної підтримки України. Про це повідомили у МЗС України, пише УНН.

Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність Литві за готовність надавати чверть відсотка національного ВВП виключно на оборонні та безпекові потреби України. 

"Важливо, що цей показник (0,25% ВВП Литва надає Україні на оборону — ред.) буде закладений у бюджет Литви на 2025-й і подальші роки. Ми вдячні Литві за всебічну допомогу та посилення енергетичної безпеки", - наголосив міністр.

Міністр зазначив, що головним пріоритетом для вільного світу повинен бути захист України та її громадян, а не захист російського агресора від української армії та її далекобійної зброї.

"Україна продовжує працювати із партнерами над далекобійністю, зміцненням надійного повітряного щита, зокрема рішенням щодо збиття російських ракет і дронів в українському небі, зняттям обмежень на використання зброї", - зазначив глава МЗС.

Нагадаємо 

Також Латвія продовжить надавати військову підтримку Україні, виділяючи 0,25% свого ВВП на оборонну допомогу. Також країна готує новий пакет допомоги на 2025 рік, до якого увійдуть автомобілі, дрони та інше військове спорядження. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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