Україна та Литва обговорили пришвидшення оборонної підтримки
Київ • УНН
Глави МЗС України та Литви зустрілися в Києві для обговорення посилення оборонної допомоги. Литва планує виділяти 0,25% ВВП на оборонні потреби України, починаючи з 2025 року.
Глава МЗС України Андрій Сибіга зустрівся в Києві з главою МЗС Литви Габріелюсом Ландсбергісом, де вони обговорили шляхи пришвидшення оборонної підтримки України. Про це повідомили у МЗС України, пише УНН.
Андрій Сибіга висловив глибоку вдячність Литві за готовність надавати чверть відсотка національного ВВП виключно на оборонні та безпекові потреби України.
"Важливо, що цей показник (0,25% ВВП Литва надає Україні на оборону — ред.) буде закладений у бюджет Литви на 2025-й і подальші роки. Ми вдячні Литві за всебічну допомогу та посилення енергетичної безпеки", - наголосив міністр.
Міністр зазначив, що головним пріоритетом для вільного світу повинен бути захист України та її громадян, а не захист російського агресора від української армії та її далекобійної зброї.
"Україна продовжує працювати із партнерами над далекобійністю, зміцненням надійного повітряного щита, зокрема рішенням щодо збиття російських ракет і дронів в українському небі, зняттям обмежень на використання зброї", - зазначив глава МЗС.
Нагадаємо
Також Латвія продовжить надавати військову підтримку Україні, виділяючи 0,25% свого ВВП на оборонну допомогу. Також країна готує новий пакет допомоги на 2025 рік, до якого увійдуть автомобілі, дрони та інше військове спорядження.