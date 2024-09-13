Украина и Литва обсудили ускорение оборонной поддержки

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретился в Киеве с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, где они обсудили пути ускорения оборонной поддержки Украины. Об этом сообщили в МИД Украины, пишет УНН.

Андрей Сибига выразил глубокую благодарность Литве за готовность предоставлять четверть процента национального ВВП исключительно на оборонные и безопасностные потребности Украины.

"Важно, что этот показатель (0,25% ВВП Литва предоставляет Украине на оборону - ред.) будет заложен в бюджет Литвы на 2025-й и последующие годы. Мы благодарны Литве за всестороннюю помощь и усиление энергетической безопасности", - подчеркнул министр.

Министр отметил, что главным приоритетом для свободного мира должна быть защита Украины и ее граждан, а не защита российского агрессора от украинской армии и ее дальнобойного оружия.

"Украина продолжает работать с партнерами над дальнобойностью, укреплением надежного воздушного щита, в частности решением по сбиванию российских ракет и дронов в украинском небе, снятием ограничений на использование оружия", - отметил глава МИД.

Напомним

Также Латвия продолжит оказывать военную поддержку Украине, выделяя 0,25% своего ВВП на оборонную помощь. Также страна готовит новый пакет помощи на 2025 год, в который войдут автомобили, дроны и другое военное снаряжение.