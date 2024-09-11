Латвія вже готує новий пакет військової допомоги на 2025 рік - Сіліня
Київ • УНН
Латвія продовжить надавати військову підтримку Україні, виділяючи 0,25% свого ВВП. Країна готує новий пакет допомоги на 2025 рік, який включатиме автомобілі, дрони та інше військове спорядження.
Латвія продовжить надавати військову підтримку Україні, виділяючи 0,25% свого ВВП на оборонну допомогу. Також країна готує новий пакет допомоги на 2025 рік, до якого увійдуть автомобілі, дрони та інше військове спорядження. Про це заявила Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня на Четвертому саміті Кримської платформи, передає кореспондент УНН.
"Цей рік та наступні роки військова підтримка з боку Латвії складатиме 0,25% ВВП країни. Цього разу ми пропонуємо вже 3 пакет військової допомоги цього року, до нього ввійде: військове спорядження, броньовані машини та дрони", - каже Сіліня.
За її словами, Латвія продовжить допомагати з екіпіруванням та підготовкою тисяч українських військовослужбовців цього року та наступного.
"Ми вже готуємо наш наступний пакет допомоги на 2025 рік, можу сказати, що там будуть автомобілі, дрони та інше військове спорядження", - сказала вона.
Нагадаємо
Сьогодні Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня прибула до Києва, висловивши підтримку Україні.