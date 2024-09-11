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24 березня, 11:21 • 119636 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 118649 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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24 березня, 11:02 • 150203 перегляди

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Прем'єр Латвії прибула з візитом до Києва

Прем'єр Латвії прибула з візитом до Києва

Київ • УНН

 • 17679 перегляди

Евіка Сіліня, прем'єр-міністр Латвії, прибула до Києва. Вона заявила про підтримку України.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня прибула до Києва, висловивши підтримку Україні, про що повідомила у середу, пише УНН.

Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні!

- написала у X прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня українською мовою, оприлюднивши відео приїзду.

Президент Литви приїхав до Києва для зустрічі з Зеленським11.09.24, 09:20 • 19372 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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