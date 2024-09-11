Прем'єр Латвії прибула з візитом до Києва

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня прибула до Києва, висловивши підтримку Україні, про що повідомила у середу, пише УНН.

Ранок у Києві. Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО! Слава Україні!