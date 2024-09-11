Президент Литви приїхав до Києва для зустрічі з Зеленським
Київ • УНН
Гітанас Науседа приїхав до Києва для зустрічі з Володимиром Зеленським на знак солідарності з Україною. Він наголосив на важливості військової та економічної підтримки для захисту суверенітету та територіальної цілісності України.
Президент Литви Гітанас Науседа приїхав до Києва для зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, наголосивши на важливості військової та економічної підтримки для захисту суверенітету та територіальної цілісності України, пише УНН.
Щойно приїхав до Києва. Радий повернутися та зустрітися з моїм дорогим другом Володимиром Зеленським на знак солідарності з Україною
"Надання військової та економічної підтримки Україні має вирішальне значення для захисту її суверенітету та територіальної цілісності", - зазначив президент Литви.
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