Глава МЗС Литви: до падіння російських дронів на території НАТО призвела наша бездіяльність
Київ • УНН
Литва підтримує рішучу відповідь на порушення російськими дронами повітряного простору Румунії та Латвії. Ландсбергіс заявив, що це нова реальність, спричинена бездіяльністю союзників.
Литва підтримує рішучу відповідь союзників на порушення російськими дронами повітряних просторів Румунії та Латвії. Про це написав глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс у соцмережі X, передає УНН.
Інциденти, немислимі ще 3 роки тому, сьогодні розглядаються як рутина. Ніщо не повинно падати в Україні, чи Латвії, чи будь-де на території НАТО, але це нова реальність, до якої призвела наша бездіяльність.
Глава МЗС Литви також вказав, що його країна підтримає рішучу відповідь союзників.
Контекст
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив, що на сході Латвії 7 вересня розбився російський військовий безпілотник. Триває слідство.
Окрім того, група російських ударних БпЛА порушувала повітряний простір Румунії.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи порушення російськими дронами повітряних просторів Румунії та Латвії, заявив, що колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз.