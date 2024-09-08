Сибіга про дрони рф у Румунії та Латвії: відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав союзників максимально підтримати Україну після порушення російськими дронами повітряного простору Румунії та Латвії. Він наголосив на необхідності конкретних дій для захисту миру в Європі.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи порушення російськими дронами повітряних просторів Румунії та Латвії, заявив, що колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, передає УНН.
"Сьогодні російські дрони порушили повітряний простір Румунії та Латвії. Це нагадування: агресивні дії рф виходять за межі України. Колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії рф, захистити життя і зберегти мир у Європі", - написав Сибіга.
Він зазначив, що для цього Україна потребує конкретних дій союзників.
"Сміливе колективне рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною. Сильніша і швидша військова допомога українським воїнам. Зняття обмежень на використання зброї Україною. Дійте зараз", - наголосив Сибіга.
Доповнення
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив, що на сході Латвії 7 вересня розбився російський військовий безпілотник. Триває слідство.
Окрім того, група російських ударних БпЛА порушувала повітряний простір Румунії.
Додамо
У міністерстві закордонних справ Польщі відмежувались від слів свого керівника Радослава Сікорського про збивання ракет над територією України.
Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв’ю британському щоденнику Financial Times, що "Польща та інші країни, які межують з Україною, зобов’язані збивати російські ракети, перш ніж вони увійдуть у їхній повітряний простір".