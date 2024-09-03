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У МЗС Польщі відмежувалися від слів Сікорського про збиття ракет

У МЗС Польщі відмежувалися від слів Сікорського про збиття ракет

Київ • УНН

 • 25220 перегляди

Речник МЗС Польщі заявив, що слова Сікорського про збиття російських ракет є особистою думкою, а не позицією уряду. НАТО закликало союзників консультуватися для запобігання ескалації.

У міністерстві закордонних справ Польщі відмежувались від слів свого керівника Радослава Сікорського про збивання ракет над територією України, повідомляє "Польське радіо", пише УНН.

Деталі

Слова Радослава Сікорського про збиття російських ракет "є не позицією уряду, а особистою думкою міністра", заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський.

Речник МЗС Польщі також підкреслив, що можливість збивати ракети має бути "елементом оцінки польських військових і це стосується кожного конкретного випадку".

Занепокоїлись словам Сікорського і в НАТО. "Ми визнаємо право кожного союзника захищати свій власний повітряний простір, але союзники повинні продовжувати тісно консультуватися із Альянсом, аби запобігти ескалації", - наголосили у штаб-квартирі НАТО.

У НАТО відреагували на заяву Польщі про необхідність збиття ракет над Україною02.09.24, 16:36 • 19404 перегляди

Контекст

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив в інтерв’ю британському щоденнику Financial Times, що "Польща та інші країни, які межують з Україною, зобов’язані збивати російські ракети, перш ніж вони увійдуть у їхній повітряний простір".

Сікорський вважає, що Польща має збивати російські ракети ще до їхнього входження у повітряний простір країни02.09.24, 14:04 • 79407 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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