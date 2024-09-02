Сікорський вважає, що Польща має збивати російські ракети ще до їхнього входження у повітряний простір країни

Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети, що наближаються, до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір, попри спротив НАТО, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю Financial Times, пише УНН.

Деталі

Радослав Сікорський заявив в інтерв'ю Financial Times, що Варшава зобов'язана гарантувати безпеку своїх громадян, попри побоювання, що перехоплення над українською територією можуть втягнути альянс у війну росії проти України.

"Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору - це наш власний конституційний обов'язок", - сказав Сікорський.

"Я особисто вважаю, що коли ворожі ракети знаходяться на шляху до нашого повітряного простору, було б законною самообороною [завдати по них удару], тому що як тільки вони вторгаються в наш повітряний простір, ризик того, що уламки можуть поранити когось, стає значним", - зазначив він.

Сікорський сказав, що ризик втрат серед поляків збільшується з наближенням ракети до цілі при перехопленні, тому краще збивати її на більшій висоті над Україною.

"Українці сказали нам: будь ласка", - додав він.

Сікорський сказав, що ще зарано судити про військовий успіх операції в курській області. Але він привітав її як спосіб шокувати президента росії володимира путіна і показати йому, що "жертва не завжди робить те, що ви очікуєте".

Сікорський додав: "Не тільки Україна, а й увесь Захід має вивести путіна з рівноваги, і одна з помилок, яку наша сторона постійно робила, - це те, що ми заздалегідь говорили путіну, що ми будемо робити чи не робитимемо, - і саме тому результат цього (операції на курщині - ред.) набагато кращий, ніж контрнаступ у минулому році, який було так легко передбачити і, отже, до нього готуватися".

Доповнення

Раніше цього літа Польща підписала двосторонню угоду про безпеку з Україною, у якій дві країни зобов'язалися вивчити "можливість можливого перехоплення в повітряному просторі України ракет і БПЛА, запущених у напрямку території Польщі, дотримуючись необхідних процедур, узгоджених зацікавленими державами та організаціями".

Однак Генеральний секретар НАТО, що йде, Єнс Столтенберг відхилив цю пропозицію, вказавши на ризик, що альянс "стане частиною конфлікту".

Мірча Джоане, заступник заступника генерального секретаря НАТО з безпеки, сказав FT: "Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні, і зробити все можливе, щоб уникнути ескалації. І саме в цьому лінія НАТО послідовна від початку війни".

"Звичайно, ми поважаємо суверенне право кожного союзника забезпечувати національну безпеку. Але всередині НАТО ми завжди консультуємося, перш ніж вплутуватися в те, що може мати наслідки для всіх нас, - і наші польські союзники завжди були бездоганними у консультаціях усередині альянсу", - додав Джоане.

Проте багато українців сподіваються, що позиція НАТО зміниться, вказує видання.