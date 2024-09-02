Сикорский считает, что Польша должна сбивать российские ракеты еще до их вхождения в воздушное пространство страны

Польша и другие страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать приближающиеся российские ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, несмотря на сопротивление НАТО, заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью Financial Times, пишет УНН.

Детали

Радослав Сикорский заявил в интервью Financial Times, что Варшава обязана гарантировать безопасность своих граждан, несмотря на опасения, что перехваты над украинской территорией могут втянуть альянс в войну россии против Украины.

"Членство в НАТО не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства - это наша собственная конституционная обязанность", - сказал Сикорский.

"Я лично считаю, что когда вражеские ракеты находятся на пути к нашему воздушному пространству, было бы законной самообороной [нанести по ним удар], потому что как только они вторгаются в наше воздушное пространство, риск того, что обломки могут ранить кого-то, становится значительным", - отметил он.

Сикорский сказал, что риск потерь среди поляков увеличивается с приближением ракеты к цели при перехвате, поэтому лучше сбивать ее на большей высоте над Украиной.

"Украинцы сказали нам: пожалуйста", - добавил он.

Сикорский сказал, что еще рано судить о военном успехе операции в курской области. Но он приветствовал ее как способ шокировать президента россии владимира путина и показать ему, что "жертва не всегда делает то, что вы ожидаете".

Сикорский добавил: "Не только Украина, но и весь Запад должен вывести путина из равновесия, и одна из ошибок, которую наша сторона постоянно делала, - это то, что мы заранее говорили путину, что мы будем делать или не будем делать, - и именно поэтому результат этого (операции на курщине - ред.) гораздо лучше, чем контрнаступление в прошлом году, которое было так легко предсказать и, следовательно, к нему готовиться".

Дополнение

Ранее этим летом Польша подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, в котором две страны обязались изучить "возможность возможного перехвата в воздушном пространстве Украины ракет и БПЛА, запущенных в направлении территории Польши, соблюдая необходимые процедуры, согласованные заинтересованными государствами и организациями".

Однако уходящий Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил это предложение, указав на риск, что альянс "станет частью конфликта".

Мирча Джоане, заместитель заместителя генерального секретаря НАТО по безопасности, сказал FT: "Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине, и сделать все возможное, чтобы избежать эскалации. И именно в этом линия НАТО последовательна с начала войны".

"Конечно, мы уважаем суверенное право каждого союзника обеспечивать национальную безопасность. Но внутри НАТО мы всегда консультируемся, прежде чем ввязываться в то, что может иметь последствия для всех нас, - и наши польские союзники всегда были безупречными в консультациях внутри альянса", - добавил Джоанэ.

Однако многие украинцы надеются, что позиция НАТО изменится, указывает издание.