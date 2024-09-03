В МИД Польши отмежевались от слов Сикорского о сбивании ракет

В министерстве иностранных дел Польши отмежевались от слов своего руководителя Радослава Сикорского о сбивании ракет над территорией Украины, сообщает "Польское радио", пишет УНН.

Детали

Слова Радослава Сикорского о сбивании российских ракет "являются не позицией правительства, а личным мнением министра", заявил спикер МИД Польши Павел Вронский.

Спикер МИД Польши также подчеркнул, что возможность сбивать ракеты должна быть "элементом оценки польских военных и это касается каждого конкретного случая".

Обеспокоились словам Сикорского и в НАТО. "Мы признаем право каждого союзника защищать свое собственное воздушное пространство, но союзники должны продолжать тесно консультироваться с Альянсом, чтобы предотвратить эскалацию", - отметили в штаб-квартире НАТО.

У НАТО відреагували на заяву Польщі про необхідність збиття ракет над Україною

Контекст

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в интервью британскому ежедневнику Financial Times, что "Польша и другие страны, которые граничат с Украиной, обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство".

Сікорський вважає, що Польща має збивати російські ракети ще до їхнього входження у повітряний простір країни