В НАТО отреагировали на заявление Польши о необходимости сбивания ракет над Украиной
Киев • УНН
Представитель НАТО заявил, что каждая страна имеет право защищать свое воздушное пространство, но действия одного государства повлияют на весь Альянс. Это ответ на заявление главы МИД Польши о сбитии российских ракет над Украиной.
Каждый из членов НАТО имеет право на защиту собственного воздушного пространства, но решение одной страны будут иметь последствия для всей страны. Об этом заявил представитель Альянса сказал в комментарии агентству Europa Press, передает УНН.
Детали
В ответ на заявление главы МИД Польши о сбивании российских ракет над Украиной, представитель Альянса предупредил о возможных последствиях для всех стран НАТО.
НАТО несет ответственность за предотвращение дальнейшей эскалации войны России. НАТО не является стороной конфликта и не станет частью конфликта
Он признал право каждого члена Альянса защищать свое воздушное пространство, но предупредил, что действия отдельных государств в поддержку Украины "могут также повлиять на НАТО в целом".
Именно поэтому союзники должны продолжать тесные консультации
Контекст
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, "обязаны" сбивать российские ракеты еще до того, как они войдут в их воздушное пространство.
Напомним
Министр обороны Украины Рустем Умеров обсуждал с министрами обороны ЕС создание "пояса безопасности" над западными регионами и увеличение инвестиций в оборонную промышленность Украины.