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Умєров обговорив з міністрами оборони ЄС посилення ППО та створення "поясу безпеки" над західними регіонами України

Умєров обговорив з міністрами оборони ЄС посилення ППО та створення "поясу безпеки" над західними регіонами України

Київ • УНН

 • 29815 перегляди

Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у зустрічі з міністрами оборони ЄС. Обговорено посилення ППО, створення "поясу безпеки" над західними регіонами та збільшення інвестицій в оборонну промисловість України.

Глава Міноборони України Рустем Умєров взяв участь у неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС. Сторони обговорили необхідність посилення протиповітряної оборони України та ситуацію на фронті. Умєров вказав на важливості "створення поясу" безпеки над західними регіонами України. Про це він писав на Facebook, передає УНН

Поінформував партнерів про поточну ситуацію на фронті та пріоритетні потреби для ефективної оборони проти агресора. Обговорили необхідність посилення нашої протиповітряної оборони, наголосив на важливості створення поясу безпеки над західними регіонами України. Це питання має критичне значення для захисту нашої інфраструктури та мирного населення

- написав Умєров.

Міністр оборони також наголосив на важливості збільшення інвестицій в українську оборонну промисловість. За його словами, Україна має власну потужну індустрію, яка потребує підтримки та співпраці з європейськими партнерами. Це сприятиме спільному зміцненню безпеки та обороноздатності Європи.

"Вдячний нашим європейським союзникам за їхню підтримку. Міцне партнерство між Україною та Європейським Союзом є ключовим для забезпечення неминучої перемоги над агресором і досягнення справедливого миру в Європі", - додав Умєров.

Україна продовжує наполягати на знятті обмежень на далекобійні удари - Зеленський28.08.24, 21:01 • 103535 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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