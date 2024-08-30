Умеров обсудил с министрами обороны ЕС усиление ПВО и создание "пояса безопасности" над западными регионами Украины

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров принял участие в неформальной встрече министров обороны стран ЕС. Стороны обсудили необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и ситуацию на фронте. Умеров указал на важность "создания пояса" безопасности над западными регионами Украины. Об этом он писал на Facebook, передает УНН.

Проинформировал партнеров о текущей ситуации на фронте и приоритетных потребностях для эффективной обороны против агрессора. Обсудили необходимость усиления нашей противовоздушной обороны, подчеркнул важность создания пояса безопасности над западными регионами Украины. Этот вопрос имеет критическое значение для защиты нашей инфраструктуры и мирного населения - написал Умеров.

Министр обороны также отметил важность увеличения инвестиций в украинскую оборонную промышленность. По его словам, Украина имеет собственную мощную индустрию, которая нуждается в поддержке и сотрудничестве с европейскими партнерами. Это будет способствовать совместному укреплению безопасности и обороноспособности Европы.

"Благодарен нашим европейским союзникам за их поддержку. Прочное партнерство между Украиной и Европейским Союзом является ключевым для обеспечения неизбежной победы над агрессором и достижения справедливого мира в Европе", - добавил Умеров.

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