У НАТО відреагували на заяву Польщі про необхідність збиття ракет над Україною
Київ • УНН
Представник НАТО заявив, що кожна країна має право захищати свій повітряний простір, але дії однієї держави вплинуть на весь Альянс. Це відповідь на заяву глави МЗС Польщі про збиття російських ракет над Україною.
Кожен з членів НАТО має право на захист власного повітряного простору, але рішення однієї країни матимуть наслідки для всієї країни. Про це заявив представник Альянсу сказав у коментарі агентству Europa Press, передає УНН.
Деталі
У відповідь на заяву глави МЗС Польщі щодо збиття російських ракет над Україною, речник Альянсу попередив про можливі наслідки для всіх країн НАТО.
НАТО несе відповідальність за запобігання подальшій ескалації війни росії. НАТО не є стороною конфлікту і не стане частиною конфлікту
Він визнав право кожного члена Альянсу захищати свій повітряний простір, але попередив, що дії окремих держав на підтримку України "можуть також вплинути на НАТО в цілому".
Саме тому союзники повинні продовжувати тісні консультації
Контекст
Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.
Нагадаємо
Міністр оборони України Рустем Умєров обговорював з міністрами оборони ЄС створення "поясу безпеки" над західними регіонами та збільшення інвестицій в оборонну промисловість України.