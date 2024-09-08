На сході Латвії розбився російський безпілотник - президент Рінкевичс
Київ • УНН
На сході Латвії 7 вересня розбився російський військовий безпілотник, який увійшов з території білорусі. Президент Латвії повідомив про зростання кількості таких інцидентів на східному фланзі НАТО.
На сході Латвії 7 вересня розбився російський військовий безпілотник. Триває слідство. Про це повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс, передає УНН.
"Вчора на сході Латвії розбився російський військовий безпілотник. Триває слідство. Ми в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні вирішувати їх спільно", - написав Рінкевичс в Х.
Порталу Delfi у прес-службі Департаменту зв'язків із військовою громадськістю Міноборони Латвії повідомили, що у суботу, 7 вересня, в Резекненському районі впав російський безпілотник.
Також повідомляється, що він увійшов у повітряний простір з білорусі.
Повідомляється, що до Міністерства закордонних справ Латвії викликали представника російського посольства.
Доповнення
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що у ніч проти суботи, 7 вересня, на територію Білорусі зайшли кілька російських шахедів.
Окрім того, група російських ударних БпЛА порушувала повітряний простір Румунії.