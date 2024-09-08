На востоке Латвии разбился российский беспилотник - президент Ринкевичс

На востоке Латвии 7 сентября разбился российский военный беспилотник. Продолжается следствие. Об этом сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает УНН.

"Вчера на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. Продолжается следствие. Мы в тесном контакте с нашими союзниками. Количество таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО, и мы должны решать их совместно", - написал Ринкевичс в Х.

Порталу Delfi в пресс-службе Департамента связей с военной общественностью Минобороны Латвии сообщили, что в субботу, 7 сентября, в Резекненском районе упал российский беспилотник.

Также сообщается, что он вошел в воздушное пространство из беларуси.

Сообщается, что в Министерство иностранных дел Латвии вызвали представителя российского посольства.

Дополнение

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что в ночь на субботу, 7 сентября, на территорию Беларуси зашли несколько российских шахедов.

Кроме того, группа российских ударных БПЛА нарушала воздушное пространство Румынии.