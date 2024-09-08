На востоке Латвии разбился российский беспилотник - президент Ринкевичс
Киев • УНН
На востоке Латвии 7 сентября разбился российский военный беспилотник, который вошел с территории беларуси. Президент Латвии сообщил о росте количества таких инцидентов на восточном фланге НАТО.
На востоке Латвии 7 сентября разбился российский военный беспилотник. Продолжается следствие. Об этом сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает УНН.
"Вчера на востоке Латвии разбился российский военный беспилотник. Продолжается следствие. Мы в тесном контакте с нашими союзниками. Количество таких инцидентов растет на восточном фланге НАТО, и мы должны решать их совместно", - написал Ринкевичс в Х.
Порталу Delfi в пресс-службе Департамента связей с военной общественностью Минобороны Латвии сообщили, что в субботу, 7 сентября, в Резекненском районе упал российский беспилотник.
Также сообщается, что он вошел в воздушное пространство из беларуси.
Сообщается, что в Министерство иностранных дел Латвии вызвали представителя российского посольства.
Дополнение
Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщала, что в ночь на субботу, 7 сентября, на территорию Беларуси зашли несколько российских шахедов.
Кроме того, группа российских ударных БПЛА нарушала воздушное пространство Румынии.