Сибига о дронах рф в Румынии и Латвии: ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя нарушение российскими дронами воздушных пространств Румынии и Латвии, заявил, что коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас, передает УНН.

«Сегодня российские дроны нарушили воздушное пространство Румынии и Латвии. Это напоминание: агрессивные действия рф выходят за пределы Украины. Коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии рф, защитить жизни и сохранить мир в Европе», - написал Сибига.

Он отметил, что для этого Украина нуждается в конкретных действиях союзников.

«Смелое коллективное решение использовать ПВО партнеров для сбивания российских ракет и дронов над Украиной. Более сильная и быстрая военная помощь украинским воинам. Снятие ограничений на использование оружия Украиной. Действуйте сейчас», - подчеркнул Сибига.

Дополнение

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что на востоке Латвии 7 сентября разбился российский военный беспилотник. Продолжается следствие.

Кроме того, группа российских ударных БПЛА нарушала воздушное пространство Румынии.

Добавим

В министерстве иностранных дел Польши отмежевались от слов своего руководителя Радослава Сикорского о сбивании ракет над территорией Украины.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил в интервью британскому ежедневнику Financial Times, что «Польша и другие страны, которые граничат с Украиной, обязаны сбивать российские ракеты, прежде чем они войдут в их воздушное пространство».