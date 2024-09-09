Глава МИД Литвы: к падению российских дронов на территории НАТО привело наше бездействие

Литва поддерживает решительный ответ союзников на нарушение российскими дронами воздушных пространств Румынии и Латвии. Об этом написал глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в соцсети X, передает УНН.

Инциденты, немыслимые еще 3 года назад, сегодня рассматриваются как рутина. Ничто не должно падать в Украине, или Латвии, или где-либо на территории НАТО, но это новая реальность, к которой привело наше бездействие. - написал Габриэлюс Ландсбергис.

Глава МИД Литвы также указал, что его страна поддержит решительный ответ союзников.

Контекст

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что на востоке Латвии 7 сентября разбился российский военный беспилотник. Продолжается следствие.

Кроме того, группа российских ударных БПЛА нарушала воздушное пространство Румынии.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя нарушение российскими дронами воздушных пространств Румынии и Латвии, заявил, что коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас.