Президент Литвы приехал в Киев для встречи с Зеленским
Киев • УНН
Гитанас Науседа приехал в Киев для встречи с Владимиром Зеленским в знак солидарности с Украиной. Он подчеркнул важность военной и экономической поддержки для защиты суверенитета Украины.
Президент Литвы Гитанас Науседа приехал в Киев для встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив важность военной и экономической поддержки для защиты суверенитета Украины, пишет УНН.
Только что приехал в Киев. Рад вернуться и встретиться с моим дорогим другом Владимиром Зеленским в знак солидарности с Украиной
«Предоставление военной и экономической поддержки Украине имеет решающее значение для защиты ее суверенитета и территориальной целостности», - отметил президент Литвы.
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