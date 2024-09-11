Латвия уже готовит новый пакет военной помощи на 2025 год - Силиня

Латвия продолжит оказывать военную поддержку Украине, выделяя 0,25% своего ВВП на оборонную помощь. Также страна готовит новый пакет помощи на 2025 год, в который войдут автомобили, дроны и другое военное снаряжение. Об этом заявила Премьер-министр Латвии Эвика Силиня на Четвертом саммите Крымской платформы, передает корреспондент УНН.

"В этом году и последующие годы военная поддержка со стороны Латвии будет составлять 0,25% ВВП страны. На этот раз мы предлагаем уже 3 пакет военной помощи в этом году, в него войдет: военное снаряжение, бронированные машины и дроны", - говорит Силиня.

По ее словам, Латвия продолжит помогать с экипировкой и подготовкой тысяч украинских военнослужащих в этом году и в следующем.

"Мы уже готовим наш следующий пакет помощи на 2025 год, могу сказать, что там будут автомобили, дроны и другое военное снаряжение", - сказала она.

Напомним

Сегодня Премьер-министр Латвии Эвика Силиня прибыла в Киев, выразив поддержку Украине.