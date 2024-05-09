Західні військові інструктори можуть відправитися в Україну, – міністр Литви
Київ • УНН
Західні військові інструктори можуть бути направлені в Україну для підготовки українських військових, як це було до війни, заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
Відправлення іноземних військ до України покаже Путіну, що не йому вирішувати, як допомагатиме Захід. По це заявив в інтерв'ю The Guardian міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає УНН.
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