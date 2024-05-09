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Західні військові інструктори можуть відправитися в Україну, – міністр Литви

Західні військові інструктори можуть відправитися в Україну, – міністр Литви

Київ • УНН

 • 66307 перегляди

Західні військові інструктори можуть бути направлені в Україну для підготовки українських військових, як це було до війни, заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.

Відправлення іноземних військ до України покаже Путіну, що не йому вирішувати, як допомагатиме Захід. По це заявив в інтерв'ю The Guardian міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає УНН.

Деталі Всі новини

Наші війська перед війною готували українців в Україні, і ми робили це уже багато років. Тож повернення до цієї практики може бути цілком реальним

сказав Габріелюс Ландсбергіс

Глава МЗС Литви зазначив, що така пропозиція може стати першим кроком в ініціативі президента Макрона.

США оголосять про нові партії допомоги Україні протягом наступних кількох тижнів, — Держдеп09.05.24, 23:20 • 59934 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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emmanuel-makronЕммануель Макрон
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