Западные военные инструкторы могут отправиться в Украину, - министр Литвы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
  •  102184 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
  •  110370 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
  •  112850 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  136925 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  127517 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  131449 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  121439 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  167715 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150528 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149679 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

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Западные военные инструкторы могут быть направлены в Украину для подготовки украинских военных, как это было до войны, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

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США объявят о новых партиях помощи Украине в течение следующих нескольких недель, - Госдеп

По словам представителя Государственного департамента, США планируют объявить о новых поставках помощи Украине в ближайшие недели.

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В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы, а оккупационные каналы сообщили о "дыме" и "повреждениях" в центре города.

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Суперфиналистка "МастерШеф" поделилась рецептом вкусного пудинга из остатков пасок

Суперфиналистка 12 сезона "МастерШеф" Ольга Рябенко поделилась рецептом приготовления вкусного хлебного пудинга из остатков пасок.

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Суперфиналистка "МастерШеф" поделилась рецептом вкусного пудинга из остатков пасок

В Одесской области взорвали морскую мину, которую вынесло на побережье

Морская мина, выбросившаяся на побережье в Одесской области, была обезврежена контролируемым взрывом в ночь на 9 мая, сообщили в Южном военном округе Вооруженных сил Украины.

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В Одесской области взорвали морскую мину, которую вынесло на побережье

Зеленский провел важный видеоразговор с президентом Еврокомиссии. В центре внимания Саммит мира

Президент Зеленский обсудил подготовку к Глобальному саммиту мира с президентом Еврокомиссии фон дер Ляйен, которая подтвердила участие.

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Зеленский провел важный видеоразговор с президентом Еврокомиссии. В центре внимания Саммит мира

Нападают на активистов и пишут на офисах и авто "враги нации": в Грузии взялись за оппозиционеров, выступающих против закона об иноагентах

Против оппозиционных активистов и НПО, которые протестовали против противоречивого грузинского закона об "иностранных агентах", были применены насильственные нападения и тактика запугивания.

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Нападают на активистов и пишут на офисах и авто "враги нации": в Грузии взялись за оппозиционеров, выступающих против закона об иноагентах

В Берлине задержали десять человек на акциях к 9 мая

Десять человек были задержаны на митингах 9 мая в Берлине за такие нарушения, как использование георгиевских лент и оскорбления полицейских.

Новости Мира •   •  8729 просмотра
В Берлине задержали десять человек на акциях к 9 мая

Готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом: Зеленский ожидает начала переговоров о вступлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает утверждения переговорной базы и фактического начала переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз в июне, что ознаменует следующий этап сближения с ЕС.

Война •   •  12660 просмотра
Готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом: Зеленский ожидает начала переговоров о вступлении Украины

Заместитель главы МИД Украины встретился с президентом Польши: обсудили военную помощь

Во время визита в Польшу первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига передал президенту Польши Анджею Дуде благодарность от президента Зеленского за военную помощь Польше и обсудил вопросы укрепления обороноспособности Украины против российской агрессии.

политика •   •  10968 просмотра
Заместитель главы МИД Украины встретился с президентом Польши: обсудили военную помощь