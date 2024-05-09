Западные военные инструкторы могут отправиться в Украину, - министр Литвы

Отправка иностранных войск в Украину покажет Путину, что не ему решать, как будет помогать Запад. Об этом заявил в интервью The Guardian министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, передает УНН.

Детали

Наши войска перед войной готовили украинцев в Украине, и мы делали это уже много лет. Поэтому возвращение к этой практике может быть вполне реальным сказал Габриэлюс Ландсбергис

Глава МИД Литвы отметил, что такое предложение может стать первым шагом в инициативе президента Макрона.

США объявят о новых партиях помощи Украине в течение следующих нескольких недель, - Госдеп