Ексклюзив
14:20
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
11:39
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
31 серпня, 21:30
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
14:20
Для справжніх гурманів: топ рецептів приготування домашнього майонезу Photo09:46
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 07:50
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
Ексклюзив
1 вересня, 06:45
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення1 вересня, 05:46
Перешкоди GPS у Східній Європі викликали стурбованість у Литві

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Міністр закордонних справ Литви висловив занепокоєння через збої GPS, які змінили авіарейси. Він закликав Європу до спільної відповіді на загрози, пов'язані з перешкодами.

Перешкоди GPS у Східній Європі викликали стурбованість у Литві

Міністр закордонних справ Литви заявив про серйозні збої в системі GPS, які спричинили зміни в авіарейсах та закликав Європу до спільної відповіді на подібні загрози. Про це Ґабріелюс Ландсберґіс написав на своєму X передає УНН.

Глибоко стурбований почути про серйозні перешкоди GPS, які перенаправили польоти. Європа об’єднується у вираженні глибокої стурбованості та має взяти на себе зобов’язання розгортати дедалі глибшу стурбованість у майбутньому

- написав він.

Контекст

Найсхідніші країни-члени НАТО стикаються з різким зростанням радіо- та супутникових перешкод. Влада країн Балтії стверджує, що перешкоди значно зросли за останні місяці, впливаючи на повітряний та морський зв'язок. Минулого місяця Литва звинуватила росію в організації сплеску глушіння GPS, що призвело до 22-кратного збільшення кількості таких інцидентів порівняно з попереднім роком.

Альона Уткіна

Новини СвітуТехнології
НАТО
Ґабріелюс Ландсберґіс
Литва
Європа