Перешкоди GPS у Східній Європі викликали стурбованість у Литві

Міністр закордонних справ Литви заявив про серйозні збої в системі GPS, які спричинили зміни в авіарейсах та закликав Європу до спільної відповіді на подібні загрози. Про це Ґабріелюс Ландсберґіс написав на своєму X передає УНН.

Глибоко стурбований почути про серйозні перешкоди GPS, які перенаправили польоти. Європа об’єднується у вираженні глибокої стурбованості та має взяти на себе зобов’язання розгортати дедалі глибшу стурбованість у майбутньому - написав він.

Контекст

Найсхідніші країни-члени НАТО стикаються з різким зростанням радіо- та супутникових перешкод. Влада країн Балтії стверджує, що перешкоди значно зросли за останні місяці, впливаючи на повітряний та морський зв'язок. Минулого місяця Литва звинуватила росію в організації сплеску глушіння GPS, що призвело до 22-кратного збільшення кількості таких інцидентів порівняно з попереднім роком.