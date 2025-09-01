$41.320.06
Эксклюзив
14:20 • 5776 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
11:39 • 14792 просмотра
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15 • 98362 просмотра
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38 • 67116 просмотра
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50 • 120202 просмотра
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45 • 128597 просмотра
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46 • 114575 просмотра
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39 • 94441 просмотра
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
31 августа, 21:30 • 36385 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 25544 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Помехи GPS в Восточной Европе вызвали обеспокоенность в Литве

Киев • УНН

 • 588 просмотра

Министр иностранных дел Литвы выразил обеспокоенность сбоями GPS, которые изменили авиарейсы. Он призвал Европу к совместному ответу на угрозы, связанные с помехами.

Помехи GPS в Восточной Европе вызвали обеспокоенность в Литве

Министр иностранных дел Литвы заявил о серьезных сбоях в системе GPS, которые привели к изменениям в авиарейсах, и призвал Европу к совместному ответу на подобные угрозы. Об этом Габриэлюс Ландсбергис написал на своем X, передает УНН.

Глубоко обеспокоен, услышав о серьезных помехах GPS, которые перенаправили полеты. Европа объединяется в выражении глубокой обеспокоенности и должна взять на себя обязательство развертывать все более глубокую обеспокоенность в будущем

- написал он.

Контекст

Самые восточные страны-члены НАТО сталкиваются с резким ростом радио- и спутниковых помех. Власти стран Балтии утверждают, что помехи значительно возросли за последние месяцы, влияя на воздушную и морскую связь. В прошлом месяце Литва обвинила Россию в организации всплеска глушения GPS, что привело к 22-кратному увеличению числа таких инцидентов по сравнению с предыдущим годом.

Алена Уткина

