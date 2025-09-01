Помехи GPS в Восточной Европе вызвали обеспокоенность в Литве

Министр иностранных дел Литвы заявил о серьезных сбоях в системе GPS, которые привели к изменениям в авиарейсах, и призвал Европу к совместному ответу на подобные угрозы. Об этом Габриэлюс Ландсбергис написал на своем X, передает УНН.

Глубоко обеспокоен, услышав о серьезных помехах GPS, которые перенаправили полеты. Европа объединяется в выражении глубокой обеспокоенности и должна взять на себя обязательство развертывать все более глубокую обеспокоенность в будущем - написал он.

Контекст

Самые восточные страны-члены НАТО сталкиваются с резким ростом радио- и спутниковых помех. Власти стран Балтии утверждают, что помехи значительно возросли за последние месяцы, влияя на воздушную и морскую связь. В прошлом месяце Литва обвинила Россию в организации всплеска глушения GPS, что привело к 22-кратному увеличению числа таких инцидентов по сравнению с предыдущим годом.