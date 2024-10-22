Литва закликає переглянути ідею Макрона щодо відправки західних військ в Україні
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Литви пропонує повернутися до ідеї Макрона про розміщення військ в Україні. Це пов'язано з повідомленнями про співпрацю КНДР та росії у військовій сфері.
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що європейським країнам настав час переглянути ідею президента Франції Еммануеля Макрона щодо розміщення військ в Україні. Таку заяву він зробив на тлі посилення співпраці КНДР та росії, повідомляє УНН із посиланням на Politico.
Якщо інформація про те, що російські загони вбивць оснащені північнокорейськими боєприпасами та військовослужбовцями, підтвердиться, ми повинні повернутися до "чобіт на землі" та інших ідей, запропонованих Макроном
Французький президент висунув цю пропозицію в лютому, але її швидко відхилив канцлер Німеччини Олаф Шольц, який пообіцяв, що європейські війська чи війська НАТО не будуть розгорнуті в Україні.
"На жаль, ми знову відстаємо, реагуючи, але я вірю в нашу спільну здатність зробити всі необхідні проактивні кроки, щоб перетворити ідеї президента Макрона в дії", – додав Ландсбергіс.
Наразі західні лідери обережно ставляться до повідомлень про північнокорейських військових, які прямують до України, пише Politico.
Доповнення
Зафіксовано прибуття північнокорейських військових на військову базу росії. Найімовірніше, це військова частина 44980 у селищі сергіївка приморського краю 127-ї мотострілецької дивізії.
До цього розвідка Південної Кореї з'ясувала, що Північна Корея направить на війну в Україні 12 тисяч військових, включно з підрозділами спецпризначенців.
Нагадаємо
У лютому Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що немає конкретних планів відправити західні сили в Україну, але цього не можна виключати.