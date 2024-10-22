Литва призывает пересмотреть идею Макрона по отправке западных войск в Украину

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что европейским странам пора пересмотреть идею президента Франции Эммануэля Макрона по размещению войск в Украине. Такое заявление он сделал на фоне усиления сотрудничества КНДР и россии, сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Если информация о том, что российские отряды убийц оснащены северокорейскими боеприпасами и военнослужащими, подтвердится, мы должны вернуться к "сапогам на земле" и другим идеям, предложенным Макроном - заявил Габриэлюс Ландсбергис.

Французский президент выдвинул это предложение в феврале, но его быстро отклонил канцлер Германии Олаф Шольц, который пообещал, что европейские войска или войска НАТО не будут развернуты в Украине.

"К сожалению, мы снова отстаем, реагируя, но я верю в нашу общую способность сделать все необходимые проактивные шаги, чтобы превратить идеи президента Макрона в действия", - добавил Ландсбергис.

Сейчас западные лидеры осторожно относятся к сообщениям о северокорейских военных, которые направляются в Украину, пишет Politico.

Дополнение

Зафиксировано прибытие северокорейских военных на военную базу россии. Вероятнее всего, это воинская часть 44980 в поселке Сергеевка приморского края 127-й мотострелковой дивизии.

До этого разведка Южной Кореи выяснила, что Северная Корея направит на войну в Украину 12 тысяч военных, включая подразделения спецназа.



Напомним

В феврале Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.