Литва призывает пересмотреть идею Макрона по отправке западных войск в Украину
Киев • УНН
Министр иностранных дел Литвы предлагает вернуться к идее Макрона о размещении войск в Украине. Это связано с сообщениями о сотрудничестве КНДР и России в военной сфере.
Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что европейским странам пора пересмотреть идею президента Франции Эммануэля Макрона по размещению войск в Украине. Такое заявление он сделал на фоне усиления сотрудничества КНДР и россии, сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Если информация о том, что российские отряды убийц оснащены северокорейскими боеприпасами и военнослужащими, подтвердится, мы должны вернуться к "сапогам на земле" и другим идеям, предложенным Макроном
Французский президент выдвинул это предложение в феврале, но его быстро отклонил канцлер Германии Олаф Шольц, который пообещал, что европейские войска или войска НАТО не будут развернуты в Украине.
"К сожалению, мы снова отстаем, реагируя, но я верю в нашу общую способность сделать все необходимые проактивные шаги, чтобы превратить идеи президента Макрона в действия", - добавил Ландсбергис.
Сейчас западные лидеры осторожно относятся к сообщениям о северокорейских военных, которые направляются в Украину, пишет Politico.
Дополнение
Зафиксировано прибытие северокорейских военных на военную базу россии. Вероятнее всего, это воинская часть 44980 в поселке Сергеевка приморского края 127-й мотострелковой дивизии.
До этого разведка Южной Кореи выяснила, что Северная Корея направит на войну в Украину 12 тысяч военных, включая подразделения спецназа.
Напомним
В феврале Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.