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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Politico: Франція створює альянс країн для можливого відправлення військ в Україну

Київ • УНН

 • 103490 перегляди

Франція формує альянс країн, відкритих для потенційного введення західних військ в Україну, поглиблюючи своє протистояння з більш обережною Німеччиною.

Politico: Франція створює альянс країн для можливого відправлення військ в Україну

Франція створює альянс країн, відкритих для потенційного відправлення західних військ в Україну — і в процесі поглиблює своє зіткнення з більш обережним Берліном. Про це пише видання Politico, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне перебував у Литві в п’ятницю, де зустрівся зі своїми балтійськими та українськими колегами, щоб підтримати ідею, що іноземні війська можуть допомогти Україні в таких сферах, як розмінування.

Не Росія вказуватиме нам, як ми маємо допомогти Україні в найближчі місяці чи роки. Це не справа Росії організовувати, як ми розгортаємо наші дії, чи встановлювати червоні лінії. Тому ми вирішуємо між собою

сказав Сежурне на зустрічі під головуванням міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса за участю його українського колеги Дмитра Кулеби.

Зустріч відбувається в той момент, коли Україна страждає від нестачі артилерійських боєприпасів, що ускладнює зупинку російських атак.

Україна не просила нас надіслати війська. Україна просить нас надіслати боєприпаси на цей момент. Ми нічого не виключаємо на найближчі місяці

сказав французький міністр.

Балтійські міністри похвалили Францію за "нестандартне мислення".

Контекст

Минулого місяця президент Франції Еммануель Мейкон порушив питання про те, що в Україну, можливо, доведеться відправити західних солдатів; одразу після цього більшість європейських країн — включаючи Німеччину, Чехію та Польщу — заявили, що не мають таких планів. Проте три балтійські країни — найбільш схильні до будь-якої російської атаки, якщо Москва досягне успіху у своїй війні проти України — набагато більш відкриті до цієї ідеї.

Франція може відправити війська в Україну в разі просування фронту "в бік Одеси або Києва" - ЗМІ 08.03.24, 10:33 • 24062 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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