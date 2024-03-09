Politico: Франция создает альянс стран для возможной отправки войск в Украину

Франция создает альянс стран, открытых для потенциальной отправки западных войск в Украину - и в процессе углубляет свое столкновение с более осторожным Берлином. Об этом пишет издание Politico, передает УНН.

Детали

Отмечается, что министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне находился в Литве в пятницу, где встретился со своими балтийскими и украинскими коллегами, чтобы поддержать идею, что иностранные войска могут помочь Украине в таких сферах, как разминирование.

Не Россия будет указывать нам, как мы должны помочь Украине в ближайшие месяцы или годы. Это не дело России организовывать, как мы разворачиваем наши действия, или устанавливать красные линии. Поэтому мы решаем между собой сказал Сежурне на встрече под председательством министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса с участием его украинского коллеги Дмитрия Кулебы.

Встреча происходит в тот момент, когда Украина страдает от нехватки артиллерийских боеприпасов, что затрудняет остановку российских атак.

Украина не просила нас прислать войска. Украина просит нас прислать боеприпасы на данный момент. Мы ничего не исключаем на ближайшие месяцы сказал французский министр.

Балтийские министры похвалили Францию за "нестандартное мышление".

Контекст

В прошлом месяце президент Франции Эммануэль Мейкон поднял вопрос о том, что в Украину, возможно, придется отправить западных солдат; сразу после этого большинство европейских стран - включая Германию, Чехию и Польшу - заявили, что не имеют таких планов. Однако три балтийские страны - наиболее подвержены любой российской атаке, если Москва добьется успеха в своей войне против Украины - гораздо более открыты к этой идее.

Франция может отправить войска в Украину в случае продвижения фронта "в сторону Одессы или Киева" - СМИ