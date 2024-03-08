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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Франция может отправить войска в Украину в случае продвижения фронта "в сторону Одессы или Киева" - СМИ

Франция может отправить войска в Украину в случае продвижения фронта "в сторону Одессы или Киева" - СМИ

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 08:33  •  10107 просмотра

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Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность ввода войск в Украину, если фронт продвинется к Одессе или Киеву, согласно сообщению одного из лидеров партии о встрече с Макроном.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает вариант отправки военных в Украину в случае продвижения фронта "в сторону Одессы или Киева", заявил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель,  пишет L'Independant, передает УНН

Как сообщается, накануне, 7 марта Макрон собрал лидеров политических партий для того, чтобы пересмотреть поддержку Украины Францией. 

По словам представителя коммунистической партии Фабьена Русселя, Эммануэль Макрон упомянул сценарий, "который может повлечь интервенцию": продвижение фронта "в сторону Одессы или Киева". 

Как отмечает издание, президент Франции показывал карты возможных направлений атак армии рф  в Украине.

Дополнение 

Макрон во время встречи в четверг объяснил лидерам партий, что для поддержки Францией Украины "нет ограничений", "нет красных линий".

Контекст 

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя пока нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.

Соединенные Штаты и ключевые европейские союзники впоследствии заявили, что не планируют отправлять наземные войска в Украину.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаПолитика
emmanuel-makronЭммануэль Макрон
frantsiyaФранция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
odessaОдесса
kievКиев
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