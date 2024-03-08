Франция может отправить войска в Украину в случае продвижения фронта "в сторону Одессы или Киева" - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает вариант отправки военных в Украину в случае продвижения фронта "в сторону Одессы или Киева", заявил представитель коммунистической партии Фабьен Руссель, пишет L'Independant, передает УНН.

Как сообщается, накануне, 7 марта Макрон собрал лидеров политических партий для того, чтобы пересмотреть поддержку Украины Францией.

По словам представителя коммунистической партии Фабьена Русселя, Эммануэль Макрон упомянул сценарий, "который может повлечь интервенцию": продвижение фронта "в сторону Одессы или Киева".

Как отмечает издание, президент Франции показывал карты возможных направлений атак армии рф в Украине.

Дополнение

Макрон во время встречи в четверг объяснил лидерам партий, что для поддержки Францией Украины "нет ограничений", "нет красных линий".

Контекст

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что хотя пока нет конкретных планов отправить западные силы в Украину, но этого нельзя исключать.

Соединенные Штаты и ключевые европейские союзники впоследствии заявили, что не планируют отправлять наземные войска в Украину.