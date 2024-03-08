Франція може відправити війська в Україну в разі просування фронту "в бік Одеси або Києва" - ЗМІ
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон розглядає можливість введення військ в Україну, якщо фронт просунеться до Одеси або Києва, згідно з повідомленням одного з лідерів партії про зустріч з Макроном.
Президент Франції Еммануель Макрон розглядає варіант відправки військових в Україну у разі просування фронту "в бік Одеси або Києва", заявив представник комуністичної партії Фаб'єн Руссель, пише L'Independant, передає УНН.
Як повідомляється, напередодні, 7 березня Макрон зібрав лідерів політичних партій для того, щоб переглянути підтримку України Францією.
За словами представника комуністичної партії Фаб'єна Русселя, Еммануель Макрон згадав сценарій, "який може спричинити інтервенцію": просування фронту "в бік Одеси або Києва".
Як зазначає видання, президент Франції показував карти можливих напрямків атак армії рф в Україні.
Доповнення
Макрон під час зустрічі у четвер пояснив лідерам партій, що для підтримки Францією України "немає обмежень", "немає червоних ліній".
Контекст
В кінці лютого президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоча наразі немає конкретних планів відправити західні сили в Україну, але цього не можна виключати.
Сполучені Штати та ключові європейські союзники згодом заявили, що не планують надсилати наземні війська в Україну.