У ЄС схвалили використання прибутків від заморожених російських активів для України
Київ • УНН
Європейський Союз схвалив використання надходжень від заморожених російських активів на суму до 3 мільярдів євро цього року на підтримку України, з яких 90% буде виділено на військову допомогу, повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.
У Європейському Союзі схвалили використання прибутків від заморожених російських активів на користь України, повідомив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський, пише УНН.
У межах ЄС сьогодні ми вирішили перерахувати прибутки від заморожених активів російського центробанку на користь України. Тільки за цей рік це може бути до 74 мільярдів крон (близько 3 мільярди євро - ред.). 90% виручених коштів піде на військову підтримку. росія повинна заплатити за збитки, завдані її загарбницькою війною
Союзники по G7 налаштовані щодо плану США стосовно заморожених російських активів для України - FT20.05.24, 12:22 • 52539 переглядiв