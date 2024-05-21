У ЄС схвалили використання прибутків від заморожених російських активів для України

У Європейському Союзі схвалили використання прибутків від заморожених російських активів на користь України, повідомив очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський, пише УНН.

У межах ЄС сьогодні ми вирішили перерахувати прибутки від заморожених активів російського центробанку на користь України. Тільки за цей рік це може бути до 74 мільярдів крон (близько 3 мільярди євро - ред.). 90% виручених коштів піде на військову підтримку. росія повинна заплатити за збитки, завдані її загарбницькою війною