Союзники по G7 налаштовані щодо плану США стосовно заморожених російських активів для України - FT

Союзники Вашингтона з G7 налаштовані щодо плану США виділити десятки мільярдів доларів фінансування Україні до потенційного повернення Дональда Трампа до Білого дому у разі його перемоги на виборах, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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"Згідно з планом, який обговорюватиметься на червневому саміті, Київ отримає гроші наперед через кредит G7. Кредит буде забезпечений майбутнім прибутком, отриманим від російських активів на суму близько 350 мільярдів доларів, які були знерухомлені на Заході у відповідь на повномасштабне вторгнення москви до України", - ідеться у повідомленні.

Деякі члени G7, пише видання з посиланням на 8 західних чиновників, "неохоче схвалювали цей план, але їхні настрої змінилися після дипломатичного тиску з боку США, які прагнуть домогтися угоди на саміті лідерів "Групи семи" наступного місяця".

"За словами американських чиновників, цей план дозволить отримати близько 50 мільярдів доларів, які буде перераховано Україні вже цього літа", - зазначає видання.

"Члени G7, які більш опираються, з ентузіазмом сприйняли цей план як спосіб забезпечити довгострокове фінансування Києва, якщо Джо Байден програє президентські вибори у США цього року Трампу, який виступав проти американської допомоги Україні", - вказує при цьому видання.

Це може бути "зроблено до листопада, тому навіть якщо Трамп переможе, гроші вже будуть виділені", сказав один з учасників обговорень, пише видання.

Як зазначається, офіційні особи з Італії, яка головує у G7, заявили, що на саміті прагнутимуть досягти консенсусу про те, як "максимально використовувати надприбутки для забезпечення довгострокового фінансування України".

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Переговори тривають напередодні зустрічі міністрів фінансів та керуючих центральних банків країн G7 в Італії, де обговорюватиметься це питання, вказує видання.

"Я відчуваю, що є імпульс і є інтерес, - заявив у п'ятницю високопоставлений представник Міністерства фінансів США. - І ми беремо участь у жорсткій, детальній економічній дипломатії, щоб переконатися, що ми всі можемо дійти єдиної думки. І я думаю, що ми досягаємо прогресу в цьому питанні".

"США хочуть включити у спільну заяву G7 формулювання щодо використання прибутків від державних активів росії і заручилися підтримкою Канади та Великої Британії", - пише видання з посиланням на західних чиновників.

Франція, Німеччина, Італія та Японія, як зазначається, раніше виступали проти більш далекосяжних планів США, таких як захоплення основних активів росії, побоюючись, що це може створити прецедент для захоплення державної власності та завдати шкоди фінансовим ринкам. За словами чиновників, останніми тижнями вони виявили велику відкритість до ідеї використання прибутку для отримання кредитів для України. Ці чотири країни "приходять до тями", сказав один чиновник.

Деталі, як вказано, ще мають бути узгоджені, однак, додав чиновник, у тому числі, хто випускатиме борг - лише США чи країни G7 через спеціальну структуру - хто гарантуватиме його, і як розподілятимуться ризики та як здійснюватиметься погашення у разі, якщо майбутні прибутки не матеріалізуватимуться.

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Високопоставлений представник Міністерства фінансів США заявив, що будь-яке рішення буде "по суті політичним рішенням, яке буде ухвалено лідерами" G7 наступного місяця. "Мета полягає в тому, щоб досягти консенсусу серед міністрів фінансів для надання рекомендацій лідерам", - сказав американський чиновник.

Інша людина, знайома з переговорами щодо суверенних активів росії, сказала, що США не керувалися часом виборів.

Окрім того, країни ЄС раніше цього місяця погодилися використати частину цього прибутку для спільної закупівлі зброї для України. Згідно з цим планом, бельгійський центральний депозитарій цінних паперів Euroclear, у якому застрягла більшість державних активів росії, що перебувають під санкціями, в блоці, виплатить перший транш прибутку вже в липні.

За словами чиновників у Брюсселі, схема G7 зіткнулася з додатковою перешкодою, оскільки будь-який план щодо використання прибутку вимагатиме нового одностайного рішення на рівні ЄС. Такі країни, як Угорщина, потенційно можуть спричинити додаткові затримки, пише видання.

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