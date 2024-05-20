Держдеп планує конфіскувати російські активи у США на користь України
Київ • УНН
Державний департамент США планує конфіскувати російські активи в США і використати їх для компенсації Україні збитків, завданих російським вторгненням, працюючи з партнерами по G7.
У Державному департаменті заявили про бажання конфіскувати російські активи у США на користь України. для цього скористаються нещодавно ухваленим в Америці законом. Як передає УНН, про це повідомляється на сторінці Держдепу у соцмережі X, передає УНН.
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Зазначається, що Держдеп працює із партнерами з "Групи семи" щодо конфіскації російських активів.
"Конгрес дав нам повноваження конфіскувати російські активи в США, і ми маємо намір цим скористатися. Ми працюємо з партнерами з "Групи семи", щоб забезпечити використання заморожених суверенних активів РФ для компенсації шкоди, яку Путін продовжує завдавати Україні", - йдеться у дописі.
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