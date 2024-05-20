Госдеп планирует конфисковать российские активы в США в пользу Украины

В Государственном департаменте заявили о желании конфисковать российские активы в США в пользу Украины. для этого воспользуются недавно принятым в Америке законом. Как передает УНН, об этом сообщается на странице Госдепа в соцсети X, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Госдеп работает с партнерами из "Группы семи" по конфискации российских активов.

"Конгресс дал нам полномочия конфисковать российские активы в США, и мы намерены этим воспользоваться. Мы работаем с партнерами из "Группы семи", чтобы обеспечить использование замороженных суверенных активов РФ для компенсации вреда, который Путин продолжает наносить Украине", - говорится в сообщении.

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