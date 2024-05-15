Парламент Эстонии разрешил использовать замороженные активы рф в пользу Украины

Эстонский парламент (Рийгикогу) одобрил закон об использовании замороженных средств физических лиц рф для компенсации убытков, которые нанесла российская агрессия Украине. Об этом сообщает Postimees, пишет УНН.

Детали

За принятие закона проголосовали 65 депутатов Рийгикогу, трое были против.

По словам председателя Конституционного комитета Хендрика Йоханнеса Терраса, создание правового регулирования использования замороженных активов является сложной задачей, над которой работает ряд стран-союзников и международных организаций, и Эстония здесь играет роль первопроходца.

россия - страна-агрессор, возмещение нанесенного ею военного ущерба не может лежать на плечах Украины и ее союзников. россия ответственна за причинение вреда, и она также должна нести эту ответственность, - сказал он.

Также глава конституционного комитета отметил, чтобы обеспечить ответственность для компенсации убытков Украине, могут быть использованы активы, которые уже заморожены в рамках международных санкций, а их владельцы все равно не могут пользоваться или распоряжаться ими.

Принятым сегодня законом Эстония предлагает механизм, который предусматривает ответственность тех людей и компаний, которые непосредственно участвуют в осуществлении агрессии или способствуют ей, - сказал он.

Замечается, согласно закону, активы физических и юридических лиц, замороженные в рамках санкций, позволяют использовать как авансовый платеж для возмещения убытков, которые рф задолжала Украине.

Дополнение

Решение парламента приветствовал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Отличная новость! Наш парламент подавляющим большинством голосов принял закон, который позволит использовать замороженные активы России для Украины! Надеюсь, президент как можно быстрее объявит это законом, - написал он.

Напомним

Эстония усилит кибербезопасность Украины, предоставив оборудование в рамках ИТ-коалиции.