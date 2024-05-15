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Парламент Естонії дозволив використовувати заморожені активи рф на користь України

Парламент Естонії дозволив використовувати заморожені активи рф на користь України

Київ • УНН

 • 20439 перегляди

Парламент Естонії схвалив закон, що дозволяє використовувати заморожені російські активи для компенсації Україні збитків, завданих агресією рф.

Естонський парламент (Рійгікогу) схвалив закон про використання заморожених коштів фізичних осіб рф для компенсації збитків, яких завдала російська агресія Україні. Про це повідомляє Postimees, пише УНН.

Деталі

За ухвалення закону проголосували 65 депутатів Рійгікогу, троє були проти.

За словами голови Конституційного комітету Хендріка Йоханнеса Терраса, створення правового регулювання використання заморожених активів є складним завданням, над яким працює низка країн-союзників та міжнародних організацій, і Естонія тут відіграє роль першопрохідця.

росія - країна-агресор, відшкодування завданих нею воєнних збитків не може лежати на плечах України та її союзників. росія відповідальна за заподіяння шкоди, і вона також повинна нести цю відповідальність,

- сказав він.

Також глава конституційного комітету зазначив, аби забезпечити відповідальність для компенсації збитків Україні, можуть бути використані активи, що вже заморожені в межах міжнародних санкцій, а їхні власники все одно не можуть користуватися чи розпоряджатися ними.

Прийнятим сьогодні законом Естонія пропонує механізм, який передбачає відповідальність тих людей і компаній, які безпосередньо беруть участь у здійсненні агресії або сприяють їй,

- сказав він.

Зауважується, відповідно до закону, активи фізичних та юридичних осіб, заморожені в рамках санкцій, дозволяють використовувати як авансовий платіж для відшкодування збитків, що рф заборгувала Україні.

Доповнення

Рішення парламенту привітав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Відмінна новина! Наш парламент переважною більшістю голосів ухвалив закон, який дозволить використати заморожені активи росії для України! Сподіваюся, президент якнайшвидше оголосить це законом,

- написав він.

Нагадаємо

Естонія посилить кібербезпеку України, надавши обладнання в рамках ІТ-коаліції.

Ольга Розгон

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