Союзники по G7 настроены относительно плана США по замороженным российским активам для Украины - FT

Союзники Вашингтона из G7 настроены относительно плана США выделить десятки миллиардов долларов финансирования Украине до потенциального возвращения Дональда Трампа в Белый дом в случае его победы на выборах, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

"Согласно плану, который будет обсуждаться на июньском саммите, Киев получит деньги наперед через кредит G7. Кредит будет обеспечен будущей прибылью, полученной от российских активов на сумму около 350 миллиардов долларов, которые были обездвижены на Западе в ответ на полномасштабное вторжение Москвы в Украину", - говорится в сообщении.

Некоторые члены G7, пишет издание со ссылкой на 8 западных чиновников, "неохотно одобряли этот план, но их настроения изменились после дипломатического давления со стороны США, которые стремятся добиться соглашения на саммите лидеров "Группы семи" в следующем месяце".

"По словам американских чиновников, этот план позволит получить около 50 миллиардов долларов, которые будут перечислены Украине уже этим летом", - отмечает издание.

"Члены G7, которые более сопротивляются, с энтузиазмом восприняли этот план как способ обеспечить долгосрочное финансирование Киева, если Джо Байден проиграет президентские выборы в США в этом году Трампу, который выступал против американской помощи Украине", - указывает при этом издание.

Это может быть "сделано до ноября, поэтому даже если Трамп победит, деньги уже будут выделены", сказал один из участников обсуждений, пишет издание.

Как отмечается, официальные лица из Италии, которая председательствует в G7, заявили, что на саммите будут стремиться достичь консенсуса о том, как "максимально использовать сверхприбыли для обеспечения долгосрочного финансирования Украины".

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Переговоры продолжаются накануне встречи министров финансов и управляющих центральных банков стран G7 в Италии, где будет обсуждаться этот вопрос, указывает издание.

"Я чувствую, что есть импульс и есть интерес, - заявил в пятницу высокопоставленный представитель Министерства финансов США. - И мы участвуем в жесткой, детальной экономической дипломатии, чтобы убедиться, что мы все можем прийти к единому мнению. И я думаю, что мы достигаем прогресса в этом вопросе".

"США хотят включить в совместное заявление G7 формулировку по использованию доходов от государственных активов России и заручились поддержкой Канады и Великобритании", - пишет издание со ссылкой на западных чиновников.

Франция, Германия, Италия и Япония, как отмечается, ранее выступали против более далеко идущих планов США, таких как захват основных активов России, опасаясь, что это может создать прецедент для захвата государственной собственности и нанести ущерб финансовым рынкам. По словам чиновников, в последние недели они обнаружили большую открытость к идее использования прибыли для получения кредитов для Украины. Эти четыре страны "приходят в себя", сказал один чиновник.

Детали, как указано, еще должны быть согласованы, однако, добавил чиновник, в том числе, кто будет выпускать долг - только США или страны G7 через специальную структуру - кто будет гарантировать его, и как будут распределяться риски и как будет осуществляться погашение в случае, если будущие доходы не будут материализоваться.

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Высокопоставленный представитель Министерства финансов США заявил, что любое решение будет "по сути политическим решением, которое будет принято лидерами" G7 в следующем месяце. "Цель состоит в том, чтобы достичь консенсуса среди министров финансов для предоставления рекомендаций лидерам", - сказал американский чиновник.

Другой человек, знакомый с переговорами по суверенным активам России, сказал, что США не руководствовались временем выборов.

Кроме того, страны ЕС ранее в этом месяце согласились использовать часть этой прибыли для совместной закупки оружия для Украины. Согласно этому плану, бельгийский центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear, в котором застряло большинство государственных активов, находящихся под санкциями России, в блоке, выплатит первый транш прибыли уже в июле.

По словам чиновников в Брюсселе, схема G7 столкнулась с дополнительным препятствием, поскольку любой план по использованию прибыли потребует нового единогласного решения на уровне ЕС. Такие страны, как Венгрия, потенциально могут вызвать дополнительные задержки, пишет издание.

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